Una sola piattaforma, infiniti robot: la nuova scommessa di Nvidia

Fino a poco tempo fa, lo sviluppo di un robot che potesse aiutare gli esseri umani in diverse mansioni sembrava pura utopia. Attualmente, però, sono presenti diverse tipologie di robot, che effettivamente danno un grosso contributo agli umani.

Tra i robot più utilizzati come aiuto ci sono quelli impiegati nelle fabbriche per automatizzare delle operazioni che sono ripetitive. Ci sono però anche robot che aiutano nell’ambito medico e sanitario, quelli che danno una grossa mano nell’ambito domestico. Ma anche robot umanoidi, che posseggono forme e movimenti che ricordano in maniera incredibile quelli umani.

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Ma un robot che sia in grado di lavorare in fabbrica, aiutare nel campo sanitario e magari anche assistere una persona a casa non esiste, tuttavia questa è proprio la direzione in cui sta guardando Nvidia.

Nvidia e l’idea di un robot in grado di svolgere più mansioni

Nvidia, una delle più famose aziende tecnologiche statunitensi, ha appena presentato un progetto davvero innovativo, che se si dovesse concretizzare stravolgerebbe per sempre l’idea di un robot come lo conosciamo oggi.

L’idea innovativa di Nvidia è quella di creare una sola piattaforma che sia del tutto universale per la robotica. Attualmente, infatti, la maggior parte dei robot che sono stati creati e che sono in circolazione sono progettati per svolgere una sola tipologia di compiti. Seppur molto utili, questi robot sono limitati a svolgere per sempre una sola funzione.

La visione dell’azienda tecnologica è proprio quella di sviluppare una base tecnologica che sia effettivamente comune. Su quest’ultima si potrebbero poi andare a costruire robot che siano in grado di imparare e adattarsi anche a ruoli e mansioni diverse.

La vera svolta arriva però grazie all’intelligenza artificiale generativa, che potrebbe permettere ai robot di comprendere l’ambiente in cui si trovano e reagire in maniera autonoma a delle situazioni che siano anche impreviste.