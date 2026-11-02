Un trionfo senza precedenti: si è conclusa a Lucca l’Edizione Straordinaria di “Play Samsung”

Si sono spente ieri le luci sul palco di Piazza Bernardini a Lucca, sancendo la clamorosa chiusura di un’edizione memorabile di Lucca Comics & Games 2026. Per Samsung Electronics Italia, il bilancio della kermesse toscana è a dir poco trionfale: l’iniziativa Play Samsung ha fatto registrare numeri da record, trasformandosi nel vero e proprio cuore pulsante e nell’attrazione più affollata dell’intero festival della cultura pop.

Un Successo Travolgente per l’Ecosistema Gaming

Dal 28 ottobre fino alla giornata di ieri, 1° novembre, lo spazio espositivo del marchio sudcoreano è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, gamer e curiosi. La scommessa di portare l’ecosistema tecnologico totale dell’azienda nel cuore della manifestazione si è rivelata una strategia vincente. Dal mobile gaming più spinto alle postazioni PC d’élite, passando per le console di ultima generazione e l’intrattenimento domestico, ogni angolo dello stand è stato letteralmente invaso da ondate di pubblico entusiasta.

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Le grandi collaborazioni messe in campo hanno catalizzato l’attenzione dei visitatori, trasformandosi in file chilometriche e momenti di esaltazione collettiva:

Il fenomeno Nintendo Switch 2: Le postazioni dedicate alla nuova console nipponica, esaltate dai TV OLED 4K S90H e dalle soundbar immersive, hanno fatto registrare il tutto esaurito per ogni singola ora della manifestazione con EA SPORTS FC 2026 e Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition.

Anteprime e adrenalina pura: Il debutto in anteprima di HOT WHEELS™ Infinite Rush in abbinamento ai monitor Odyssey OLED e agli SSD ad alte prestazioni ha tenuto incollati i fan delle corse arcade dall’apertura alla chiusura dei battenti.

Competizioni al cardiopalma: Le postazioni PlayStation 5 e PC dedicate a Call of Duty, supportate dalla tecnologia visiva all’avanguardia dei monitor Odyssey e dalla velocità di caricamento dei dispositivi di storage proprietari, sono state il teatro di sfide epiche.

Mobilità e cross-play: I nuovi dispositivi mobile, tra cui la serie Galaxy S26, i pieghevoli Galaxy Z Fold8 e i titanici Galaxy Tab S12 Ultra, hanno dimostrato sul campo una fluidità straordinaria con Asphalt Legends, conquistando anche i palati più esigenti del mobile gaming.

La community in festa con i creator

A suggellare il trionfo dell’evento ci ha pensato il parterre di ospiti speciali. Volti noti del web e del gaming come Matteo “Dread” Picarazzi, Michelle Puttini, Xiuder, Noemi “Sober” Mortella, Sara “Kurolily” Stefanizzi, Karen “Kokeshi” Casiraghi e Roberta “Robypolarbear” Alcamo hanno infiammato lo stand con showmatch, meet & greet e sessioni live che hanno mandato in visibilio la community. L’interazione continua tra i fan e i talent ha generato un’atmosfera unica, confermando la perfetta sintonia tra il brand e il popolo del web.

Una scommessa vinta su tutta la linea

Con la chiusura di ieri, Play Samsung archivia Lucca Comics & Games 2026 non solo come una semplice partecipazione, ma come un autentico capolavoro di marketing esperienziale e tecnologico. L’integrazione perfetta tra hardware di fascia alta, soluzioni di memoria fulminee e un intrattenimento pensato su misura per la community ha decretato il successo incontrastato del marchio, lasciando un segno indelebile in questa edizione del festival e ponendo nuove basi per il futuro del gaming connesso.

Fonte: TecnoAndroid