Quasi 150.000 autisti di Uber stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione decisamente poco piacevole, perché i loro dati personali sono finiti nelle mani di criminali informatici. All’origine della violazione dei dati c’è l’attacco subito all’inizio di ottobre da Fireworks, società che fornisce infrastrutture per l’intelligenza artificiale, e proprio attraverso quella breccia gli aggressori sono riusciti a raggiungere le informazioni custodite dalla piattaforma di trasporto.

Le lettere di notifica sono partite il 10 novembre e spiegano agli interessati che qualcuno ha avuto accesso ai loro dati dopo aver violato un account Uber presso un fornitore di servizi esterno. Nelle missive l’azienda non ha indicato quante persone siano coinvolte, ma il numero preciso compare in una comunicazione depositata presso l’ufficio del Procuratore generale del Maine. Si parla di 149.346 autisti, dei quali sono stati esposti nomi, numeri della patente di guida, date di nascita e indirizzi. Non proprio dettagli trascurabili, insomma.

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Come è andato l’attacco

La ricostruzione fornita dalla società segue una cronologia piuttosto precisa. Il 9 ottobre 2026 un fornitore ha avvisato Uber che un soggetto non autorizzato aveva compromesso le sue credenziali interne e le aveva sfruttate per entrare nell’account che la società di trasporto aveva presso di lui. Appena ricevuta la segnalazione, Uber ha interrotto subito ogni collegamento di dati con il fornitore e ha avviato un’indagine. Quattro giorni più tardi, il 13 ottobre, gli accertamenti hanno confermato che l’intruso aveva effettivamente usato quelle credenziali rubate per accedere ai dati di Uber collegati al servizio esterno.

Nelle comunicazioni ufficiali il nome del fornitore violato non compare mai. Tuttavia l’incidente è riconducibile a Fireworks, realtà specializzata nell’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, che a sua volta era stata colpita in seguito alla compromissione di un provider cloud di terze parti. Una catena di attacchi, quindi, in cui ogni anello ha aperto la strada al successivo. Fireworks ha attribuito l’operazione a un gruppo di criminali informatici mosso da motivazioni economiche e legato a una serie di attacchi di LLMjacking, cioè il dirottamento di modelli linguistici di grandi dimensioni a spese di chi li gestisce.

Le altre vittime e i precedenti di Uber

La società di trasporto non è stata l’unica a pagare il conto. La compromissione di Fireworks ha infatti provocato incidenti di sicurezza anche in casa di Cursor, piattaforma dedicata alla programmazione assistita dall’intelligenza artificiale, e di Notion, noto spazio di lavoro digitale. Entrambe hanno fatto sapere che gli aggressori hanno sottratto dati a un numero limitato di clienti. Nel caso di Cursor la situazione è stata persino più seria, visto che sui dispositivi di alcuni utenti è stato installato un malware di tipo backdoor, capace di aprire un accesso nascosto ai computer colpiti. Al momento Uber non ha fornito ulteriori commenti sulla vicenda.

Per l’azienda non si tratta certo di una prima volta. Già nel dicembre 2022 aveva reso pubblica un’altra violazione dei dati, dopo che un malintenzionato aveva diffuso informazioni sugli asset informatici, indirizzi email dei dipendenti e report aziendali rubati a Teqtivity, anche in quel caso un fornitore esterno. Andando ancora più indietro, Uber ha confermato che gli hacker entrati in alcuni suoi sistemi nell’ottobre 2016 avevano portato via i dati di 50 milioni di utenti e 7 milioni di autisti. Nel settembre 2022, infine, il gruppo di estorsori Lapsus$ era riuscito a violare la società con un attacco basato sul cosiddetto MFA fatigue, che consiste nel bombardare la vittima di richieste di autenticazione a più fattori, utilizzando le credenziali sottratte a un collaboratore esterno di Uber EXT.

Fonte: TecnoAndroid