Il proiettore TCL A1s scende sotto la soglia dei 300 euro grazie a uno sconto per il Black Friday disponibile su Amazon. Si tratta di un dispositivo che punta su due elementi ben precisi, il supporto 4K e la presenza di Google TV, e che con questo ribasso diventa una proposta da tenere d’occhio per chi desidera guardare film e serie TV su una superficie ben più ampia rispetto a quella del classico televisore. L’idea di fondo è semplice: trasformare una parete di casa in uno schermo, senza dover mettere mano a cifre importanti.

Il periodo del Black Friday porta con sé tagli di prezzo su moltissime categorie di prodotti, e quella dei videoproiettori non fa eccezione. In questo caso il modello firmato TCL si posiziona in una fascia di prezzo che lo rende accessibile anche a chi finora aveva considerato un proiettore come un acquisto quasi di nicchia, riservato a pochi appassionati con una stanza dedicata. Con un costo inferiore ai 300 euro il discorso cambia parecchio.

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Supporto 4K e Google TV, i due punti di forza

Il primo aspetto che salta all’occhio è il supporto 4K. Per chi guarda contenuti in alta definizione si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, perché la compatibilità con questo formato permette di gestire i contenuti più recenti senza dover rinunciare in partenza alla risoluzione per cui sono stati pensati. Quando l’immagine viene proiettata su dimensioni generose, la qualità della sorgente conta ancora di più rispetto a un normale schermo.

Il secondo elemento è Google TV, che rende il proiettore TCL A1s un apparecchio smart a tutti gli effetti. In pratica non serve collegare per forza un dispositivo esterno per accedere ai contenuti in streaming, perché l’interfaccia è già integrata. Ed è proprio questa la combinazione che rende il prodotto adatto a un uso quotidiano e non soltanto alla serata speciale: si accende, si sceglie cosa guardare e si parte, con un’esperienza molto simile a quella di una smart TV ma su un formato decisamente più grande.

Per film e serie TV, insomma, la differenza si sente. Guardare il proprio titolo preferito proiettato su una parete restituisce un coinvolgimento diverso, più vicino a quello di una sala cinematografica, e il modello di TCL nasce esattamente con questo obiettivo.

L’offerta su Amazon sotto i 300 euro

Veniamo al prezzo, che è poi il motivo principale per cui il dispositivo merita attenzione in questi giorni. L’offerta su Amazon porta il proiettore TCL A1s a meno di 300 euro, una cifra che lo colloca tra le opzioni più abbordabili per chi cerca un videoproiettore con supporto 4K e sistema operativo smart già a bordo. Come accade spesso con le promozioni legate al Black Friday, si tratta di uno sconto che potrebbe non durare a lungo, quindi chi stava valutando un acquisto di questo tipo ha davanti una finestra temporale interessante.

Il pubblico a cui si rivolge è piuttosto ampio. Da un lato ci sono gli appassionati di cinema e serie TV che vogliono un’esperienza più immersiva senza investire cifre elevate, dall’altro chi semplicemente cerca un’alternativa a un secondo televisore, magari da usare in una camera o in un ambiente dove uno schermo fisso non troverebbe spazio. La presenza di Google TV semplifica parecchio le cose anche per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia, dato che tutto passa da un’unica interfaccia.

Il proiettore TCL A1s con supporto 4K e Google TV è disponibile in sconto su Amazon per il Black Friday a un prezzo inferiore ai 300 euro.

Fonte: TecnoAndroid