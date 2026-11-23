Il Black Friday porta con sé uno degli sconti più interessanti per chi vuole rendere più moderno il proprio televisore senza spendere troppo. L’ultimo modello di Amazon Fire TV Stick HD è infatti disponibile a 25,49 € contro un prezzo consigliato di 64,99 €, con un taglio del 61%. In termini concreti sono 39,50 € che restano nel portafoglio. Non si tratta di un ribasso qualunque, visto che quella cifra coincide con il minimo storico mai raggiunto dal dispositivo su questa piattaforma.

Per chi aspettava il momento giusto, insomma, il tempismo sembra quello buono. La chiavetta è venduta e spedita direttamente da Amazon e la consegna arriva nel giro di pochi giorni. C’è poi un dettaglio che rassicura chi tende a ripensarci dopo aver cliccato sul tasto di acquisto, perché la restituzione entro 14 giorni resta sempre possibile nel caso in cui il prodotto non dovesse soddisfare le aspettative.

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Una precisazione però è doverosa. I prezzi indicati sono quelli aggiornati al momento della stesura e, come capita spesso durante le giornate di promozioni più intense, potrebbero subire variazioni anche nel giro di poco tempo. Meglio tenerlo a mente prima di rimandare la decisione.

Cosa offre la chiavetta per lo streaming in HD

Sotto il profilo pratico, la Fire TV Stick HD punta tutto su una navigazione semplificata. L’obiettivo è arrivare in fretta a film, serie TV e programmi in diretta senza perdersi tra schermate e sottomenu. Le immagini sono in Full HD, quindi nitide e definite, mentre sul fronte della connessione il dispositivo supporta il WiFi 6, un dettaglio tecnico che merita di essere sottolineato in un prodotto di questa fascia di prezzo.

C’è poi un aspetto che spesso passa in secondo piano ma che nella vita di tutti i giorni conta parecchio, cioè l’alimentazione. Questo piccolo lettore per lo streaming prende energia direttamente dal televisore grazie al cavo USB C incluso nella confezione. Niente adattatore da parete, quindi, e una presa di corrente in meno da cercare dietro al mobile della TV, dove di solito lo spazio è già occupato da decoder, console e soundbar.

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Alexa+ e tutte le app in un unico posto

Il telecomando nasconde un’ulteriore comodità. Con Alexa+ la ricerca dei contenuti preferiti diventa ancora più immediata perché basta premere il pulsante dedicato e parlare. Nessun bisogno di digitare lettera per lettera il titolo di un film o di una serie con le frecce direzionali, un’operazione che chiunque abbia provato almeno una volta sa quanto possa risultare lenta e noiosa.

L’altro punto forte della chiavetta di Amazon sta nel riunire tutte le app in un solo ambiente. Prime Video, Netflix, RaiPlay e Mediaset Infinity convivono nella stessa interfaccia insieme a tante altre applicazioni, così il passaggio da una piattaforma all’altra avviene senza complicazioni e senza dover cambiare sorgente sul televisore. La Fire TV Stick HD con tutte queste funzioni è proposta a 25,49 €, il prezzo più basso mai registrato per questo modello su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid