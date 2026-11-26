La seconda stagione di Carrie non è dietro l’angolo. A chiarirlo è stato direttamente Mike Flanagan, che ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori del progetto e ha lasciato intendere che servirà ancora parecchio tempo prima di poter tornare nell’universo della serie. Una notizia che difficilmente farà felici gli spettatori, soprattutto dopo l’accoglienza riservata ai primi episodi.

Il motivo di tanta attesa è legato proprio al risultato ottenuto dalla prima stagione. L’adattamento firmato da Flanagan ha raccolto un grandissimo successo su Prime Video, conquistando un pubblico ampio e trasformandosi in uno dei titoli più seguiti del catalogo. Quando una produzione funziona così bene la richiesta di un seguito diventa quasi automatica e la pazienza degli appassionati si accorcia di conseguenza. Ecco perché l’aggiornamento arrivato in questi giorni pesa più del previsto.

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Un adattamento che ha convinto il pubblico

Alla base della serie c’è il celebre romanzo di Stephen King pubblicato nel 1974, uno dei testi più noti dello scrittore americano e da sempre considerato un punto di riferimento per l’horror moderno. Portare sullo schermo una storia così conosciuta non era un’operazione semplice. Il rischio di deludere chi conosce a memoria le pagine originali è sempre alto e lo è ancora di più quando il materiale di partenza ha già alle spalle una lunga storia di trasposizioni e reinterpretazioni.

Flanagan però ha saputo trovare la chiave giusta. Il regista ha costruito negli anni una solida reputazione proprio nel genere horror e la sua versione di Carrie ha dimostrato di avere la forza necessaria per reggere il confronto con il romanzo. Il gradimento della piattaforma di streaming di Amazon parla chiaro e conferma che l’operazione ha centrato l’obiettivo. Ed è anche per questo che l’idea di dover aspettare a lungo per i nuovi episodi suona come una piccola doccia fredda.

Tempi lunghi per il ritorno della serie

Le parole di Flanagan non lasciano molto spazio all’ottimismo sul fronte delle tempistiche. Il ritorno della serie non sarà immediato e chi sperava di rivederla a breve dovrà mettersi il cuore in pace. Non sono stati indicati periodi precisi né finestre di uscita ufficiali, ma il messaggio di fondo è piuttosto netto: i lavori sulla seconda stagione di Carrie richiederanno ancora parecchio tempo prima di arrivare a compimento.

Si tratta di una situazione abbastanza comune per le produzioni di questo livello. Scrittura, riprese e post produzione seguono ritmi che spesso non coincidono con le aspettative del pubblico, specialmente quando il primo capitolo ha alzato l’asticella in modo così evidente. Per un progetto che porta la firma di Flanagan e che nasce da un’opera di King la cura nei dettagli è parte integrante del risultato finale e difficilmente si potrà accelerare più di tanto.

Nel frattempo l’interesse attorno al titolo resta alto. Il successo ottenuto dalla serie TV su Prime Video ha creato una base di spettatori affezionati che segue con attenzione ogni aggiornamento proveniente dal regista. L’ultimo, quello appena condiviso da Flanagan, conferma che il progetto va avanti ma anche che l’attesa per i nuovi episodi di Carrie sarà ancora lunga.

Fonte: TecnoAndroid