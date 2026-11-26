Sui libri scolastici digitali la maggioranza di governo tira il freno e propone di cambiare l’impostazione proprio quando il percorso sembrava ormai avviato. I testi delle scuole elementari potrebbero infatti restare esclusi dalle nuove regole pensate per l’editoria scolastica in formato digitale, mentre per gli altri gradi di istruzione si ragiona su tempi di applicazione diversi. La richiesta arriva a pochi giorni dal via libera del Senato al decreto Scuola e porta la firma di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Non si tratta quindi di un semplice ritocco. L’obiettivo delle forze di maggioranza è rivedere il calendario con cui la norma sui libri digitali entrerà davvero nella vita delle famiglie e degli studenti, distinguendo caso per caso tra primaria, secondaria e università. Ogni ciclo di studi, in questa proposta, seguirebbe un percorso a sé con scadenze e condizioni differenti.

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Elementari fuori, medie in attesa del confronto

La scelta di escludere le elementari ha una motivazione piuttosto lineare. In questo ciclo i libri vengono già consegnati gratuitamente alle famiglie, per cui l’obbligo di affiancare un’edizione digitale a prezzo ridotto avrebbe un effetto molto limitato sulle spese domestiche. In pratica il vantaggio economico che la norma punta a garantire, per i bambini più piccoli, esiste già da tempo.

Diverso il discorso per le scuole medie. Qui la maggioranza preferisce non accelerare e aspettare l’esito di un confronto con gli editori, con gli insegnanti e con gli esperti dell’apprendimento. Un tavolo a più voci, insomma, dal quale dovrebbero arrivare le indicazioni necessarie per stabilire come applicare le nuove disposizioni a questa fascia di studenti. Fino ad allora, per le medie, tutto rimarrebbe in sospeso.

Per le scuole superiori e per le università la proposta è invece più definita. Gli editori avrebbero a disposizione un anno di tempo per adeguarsi alle regole, così da organizzare la produzione delle versioni digitali senza dover rincorrere scadenze troppo ravvicinate. Un periodo di transizione che riguarderebbe quindi gli studenti più grandi, quelli che affrontano il carico maggiore in termini di volumi da acquistare.

Cosa prevede davvero la norma sull’editoria scolastica

Vale la pena chiarire un punto che spesso genera confusione. La norma non obbliga affatto gli studenti a sostituire i libri di carta con tablet o computer, e nessuno sarà costretto ad abbandonare il classico volume da sfogliare sul banco. Il cartaceo resta al suo posto e continuerà a essere disponibile come sempre. Quello che cambia riguarda l’offerta degli editori. Per ogni testo scolastico dovrà essere messa in vendita anche una versione digitale, con un prezzo che non potrà superare la metà di quello dell’edizione stampata. Chi sceglie il formato elettronico, quindi, spenderebbe al massimo il 50% rispetto a chi acquista lo stesso libro in versione tradizionale.

Ci sono poi alcune regole d’uso ben precise che accompagnano i libri scolastici digitali. Il testo potrà essere scaricato su un massimo di tre dispositivi, così da poter essere consultato su strumenti diversi senza dover acquistare più copie. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di stampare fino al 15% delle pagine, a patto che si tratti di un uso esclusivamente personale.

Fonte: TecnoAndroid