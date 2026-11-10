Google brucia 430 miliardi in Borsa, AI Mode tra le cause

Una sola giornata di contrattazioni è bastata a Google per vedere svanire circa 430 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato. Il titolo ha perso il 13% subito dopo la diffusione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2026, e tra le ragioni del crollo compare proprio AI Mode, la modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale su cui l’azienda di Mountain View punta da tempo. Il nodo principale riguarda i guadagni derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, che si sono rivelati più bassi del previsto. Una parte del problema nasce dentro la stessa Google.

Il flusso di cassa che ha fatto crollare il titolo

A innescare la reazione negativa dei mercati è stato un indicatore preciso, il cosiddetto flusso di cassa libero. Si tratta della liquidità che rimane disponibile dopo aver coperto le spese operative e gli investimenti. Rappresenta quindi una misura concreta della salute finanziaria di un’impresa, al di là dei semplici ricavi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel terzo trimestre 2026 il colosso californiano ha registrato un flusso di cassa libero negativo di quasi 8 miliardi di euro. Gli analisti si aspettavano invece un valore intorno ai 2,3 miliardi di euro. La distanza tra le previsioni e il dato reale ha spinto molti investitori a vendere, con il risultato che la società ha bruciato in Borsa circa 430 miliardi di euro di valore.

Pesano anche le cifre impressionanti destinate all’intelligenza artificiale. Solo nel terzo trimestre la spesa ha superato i 43 miliardi di euro. Nel frattempo la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita e ha sottratto utenti al motore di ricerca. ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic sono ormai considerati un’alternativa credibile da una platea crescente di persone, mentre Gemini fatica a tenere il ritmo dei rivali.

Il paradosso di AI Mode e la pubblicità che non rende

C’è poi un aspetto quasi ironico nella vicenda. Uno degli avversari più insidiosi per Google non arriva dall’esterno ma dai suoi stessi laboratori. Philipp Schindler, Chief Business Officer dell’azienda, ha ammesso che le ricerche effettuate con AI Mode stanno erodendo quelle tradizionali. Questa funzione restituisce risposte testuali senza il consueto elenco di link, e proprio per questo garantisce una monetizzazione inferiore tramite gli annunci.

In pratica lo strumento pensato per rendere la ricerca più moderna finisce per intaccare la principale fonte di guadagno del gruppo. Il modello che per anni ha sostenuto i conti di Mountain View si basava infatti sulla classica pagina di risultati, piena di collegamenti e spazi pubblicitari. Quando l’utente ottiene subito una risposta completa, quegli spazi perdono gran parte della loro efficacia.

Le critiche a queste novità non sono certo una sorpresa. Sia AI Mode sia AI Overview di Google Search sono state contestate duramente da numerosi editori, perché non generano traffico verso i siti web. Chi cerca un’informazione si accontenta del riassunto proposto dall’intelligenza artificiale e raramente approfondisce visitando le fonti originali. Un meccanismo che per molte testate si traduce in un calo significativo di visite.

Adesso è la stessa Google a riconoscere che i ricavi pubblicitari ottenuti con AI Mode sono modesti. Proprio per questo motivo la società ha deciso di estendere la visualizzazione delle inserzioni all’interno della modalità ad altri paesi. Per il momento l’Italia non rientra tra i mercati coinvolti.

Fonte: TecnoAndroid