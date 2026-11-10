Diamante da 200 mm nei chip: la sfida al silicio per l’AI

Un diamante da 200 mm è oggi uno dei segnali più concreti che il silicio potrebbe non restare per sempre l’unico protagonista dentro i chip. Il traguardo tocca un problema molto pratico, cioè la gestione del calore nei processori più spinti, quelli pensati per l’intelligenza artificiale, dove la potenza si accumula in aree minuscole e allontanarla diventa una sfida costante per chi progetta hardware.

Per capire la portata della novità serve fare un passo indietro. Il silicio è alla base di tutti i processori moderni e accompagna l’industria elettronica da oltre 70 anni, fin dall’epoca dei primi transistor. Si tratta di un materiale abbondante e proprio questa disponibilità lo ha reso per decenni lo standard di riferimento nella produzione dei semiconduttori. Abbondante però non vuol dire perfetto, e i suoi limiti emergono con più forza quando i carichi di lavoro diventano estremi e la richiesta di prestazioni continua a salire.

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Il problema dei punti caldi nei processori per l’AI

Il cuore della questione sta nel punto più caldo del chip. In un acceleratore per l’intelligenza artificiale alcune zone del silicio concentrano moltissima potenza in uno spazio davvero ridotto. Si formano così dei veri e propri focolai termici, piccole aree in cui la temperatura cresce molto più che nel resto del componente e dove si gioca buona parte della partita sull’affidabilità e sulle prestazioni.

Anche con un ottimo sistema di raffreddamento il quadro non cambia più di tanto. Dissipatori e soluzioni di vario tipo lavorano bene solo se il calore riesce prima a uscire da quelle zone critiche. Finché resta intrappolato in pochi millimetri, l’efficacia del raffreddamento esterno ne risente inevitabilmente. Il nodo quindi non riguarda soltanto quanto sia potente il dissipatore ma quanto in fretta l’energia termica riesca ad allontanarsi dal punto esatto in cui nasce.

Perché il diamante può cambiare le regole

Qui entra in scena il diamante. Questo materiale è particolarmente adatto a distribuire il calore su una superficie più ampia, togliendo pressione alle aree più roventi del processore. In pratica l’energia termica non rimane concentrata in un punto minuscolo ma si allarga, e a quel punto il sistema di raffreddamento può lavorare in condizioni decisamente più favorevoli. È una caratteristica che lo rende un alleato naturale proprio per quei componenti in cui la densità di potenza è più alta, come gli acceleratori dedicati all’AI.

L’idea di inserire una gemma dentro un processore può sembrare curiosa, quasi un vezzo da laboratorio, eppure risponde a un’esigenza tecnica molto precisa. Il vero ostacolo finora era riuscire a far crescere un cristallo abbastanza grande da poter essere sfruttato davvero nel mondo dei semiconduttori. Le potenzialità del materiale nella dispersione del calore erano note, mentre le dimensioni ottenibili restavano il freno principale alla sua diffusione. Ed è proprio su questo fronte che arriva la notizia. La realizzazione di un diamante da 200 mm segna il superamento di quel limite dimensionale che fino a oggi aveva tenuto il materiale lontano dalla produzione su scala più ampia, e lo trasforma in un rivale concreto del silicio nella gestione termica dei chip più potenti.

Fonte: TecnoAndroid