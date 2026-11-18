Uber Eats ha avviato negli Stati Uniti le prime consegne con i droni, scegliendo come punto di partenza Spring, una cittadina alle porte di Houston, in Texas. Per ora il servizio coinvolge soltanto alcuni ristoranti della zona, ma l’ambizione dichiarata è di tutt’altra scala. Uber punta infatti a raggiungere un milione di consegne al giorno entro la fine del 2029, un traguardo che rende bene l’idea di quanto l’azienda creda in questa formula.

Dietro il progetto c’è la collaborazione con Zipline, società che da anni lavora nel campo delle consegne autonome e che mette a disposizione i propri velivoli. Si tratta quindi di un’intesa tra chi gestisce la piattaforma degli ordini e chi possiede la tecnologia necessaria per portarli a destinazione dal cielo. Il debutto texano è volutamente circoscritto, con un numero limitato di locali aderenti e un’area ben definita, ma rappresenta il primo passo concreto verso un’espansione che nei piani di Uber dovrà crescere in modo considerevole nei prossimi anni.

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Come funziona l’ordine con il drone su Uber Eats

Chi abita nelle zone coperte dal servizio non deve imparare nulla di particolarmente nuovo. L’esperienza resta quella di sempre, con qualche piccola aggiunta. Nell’app di Uber Eats compare un’icona dedicata alle consegne aeree, attraverso la quale si possono consultare i ristoranti che partecipano all’iniziativa e scegliere i piatti da farsi recapitare a casa. Niente procedure complicate, insomma, e nessun passaggio aggiuntivo che possa scoraggiare chi è abituato a ordinare la cena con pochi tocchi sullo schermo.

Una volta completato l’acquisto, l’utente indica il punto esatto in cui ricevere il pacco. Può essere il giardino, per esempio, oppure il vialetto d’ingresso. A quel punto il viaggio del drone si può seguire in tempo reale direttamente dallo smartphone, un po’ come già accade con i corrieri tradizionali che si muovono su due o quattro ruote. La differenza sta tutta nel mezzo utilizzato, perché in questo caso il cibo arriva volando sopra i tetti invece di attraversare il traffico cittadino.

La consegna dall’alto e le caratteristiche dei velivoli Zipline

L’aspetto più curioso dell’intero sistema riguarda proprio il momento della consegna. Il velivolo non è obbligato ad atterrare davanti alla porta di casa, anzi. Può restare sospeso in volo a oltre 90 metri di altezza e calare il contenitore con il cibo fino al punto stabilito dal cliente. Una soluzione che evita manovre di atterraggio in spazi magari ristretti e che permette al mezzo di ripartire subito dopo aver lasciato l’ordine a terra.

Anche le prestazioni dei mezzi messi in campo da Zipline meritano attenzione. Ogni drone è in grado di trasportare circa 3,6 kg di merce, un carico più che sufficiente per un pasto da asporto o per qualche porzione in più. Il raggio d’azione arriva fino a 16 chilometri, una distanza che consente di servire un’area piuttosto ampia partendo dai ristoranti aderenti. La velocità, infine, tocca circa 113 km/h, un valore che lascia intuire tempi di arrivo decisamente rapidi rispetto a quelli di una normale consegna su strada.

Per il momento il servizio di Uber Eats resta confinato all’area di Spring e a una selezione ristretta di locali. L’obiettivo fissato dall’azienda rimane però quello di arrivare a un milione di consegne quotidiane con i droni entro la fine del 2029.

Fonte: TecnoAndroid