Con l’arrivo di Firefox 160 una delle seccature più comuni per chi lavora con tante schede aperte trova finalmente una risposta concreta. La novità si chiama Mini Window e consente di tenere una pagina sempre visibile in una piccola finestra, anche quando si stanno usando altri programmi. Il principio è quello del Picture in Picture, nato per i video, che adesso viene esteso alle normali pagine web.

Il problema è ben noto a chiunque passi parecchie ore davanti al computer. Si scrive un documento, serve controllare di continuo una pagina di riferimento e si finisce per saltare da una finestra all’altra, perdendo ogni volta un po’ il filo del discorso. È un gesto minuscolo che però, ripetuto decine di volte nell’arco della giornata, diventa un vero intralcio alla concentrazione. Proprio qui si inserisce la nuova funzione del browser, pensata per eliminare questo continuo andirivieni tra le finestre.

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Come funziona Mini Window su Firefox 160

Alla base c’è un meccanismo che molti utenti conoscono già bene. Il Picture in Picture viene utilizzato da anni per guardare un filmato in un riquadro sovrapposto alle altre applicazioni, così da poter continuare a lavorare senza mettere in pausa la riproduzione. Mini Window riprende esattamente questa logica ma la porta fuori dal mondo dei video, applicandola ai contenuti di tutti i giorni.

Questo significa che nella finestra flottante può finire praticamente qualsiasi cosa. Una chat da tenere d’occhio mentre si fa altro, un documento da consultare, un modulo da compilare poco alla volta oppure un sito di riferimento da cui recuperare informazioni durante il lavoro. Tutto resta lì, in primo piano, senza bisogno di andarlo a cercare tra le decine di schede aperte o di ridimensionare le finestre a mano per farle stare affiancate sullo schermo.

La differenza rispetto al passato sta tutta nella comodità. Prima il Picture in Picture era legato quasi esclusivamente alla riproduzione video, mentre con Firefox 160 l’idea di una pagina sempre a portata di sguardo diventa uno strumento di lavoro vero e proprio, utile a chi studia, a chi scrive e a chi deve gestire più attività contemporaneamente.

Come attivare la finestra compatta

Usare Mini Window non richiede configurazioni particolari né passaggi complicati. Basta aprire Firefox e individuare la scheda che si vuole tenere sempre visibile. A quel punto si fa clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda interessata e, nel menu che compare, si sceglie la voce Move Tab. Dal sottomenu successivo occorre selezionare l’opzione Move to Mini Window.

Fatto questo, la pagina viene trasferita in una finestra compatta e indipendente da quella principale del browser. Il riquadro si comporta come un elemento separato e soprattutto rimane visibile sopra tutte le altre applicazioni, anche quando l’attenzione si sposta su un editor di testo, un foglio di calcolo o qualsiasi altro programma aperto sul computer. In questo modo la pagina di riferimento resta sempre lì, pronta da consultare con una semplice occhiata, mentre il lavoro principale prosegue senza interruzioni nella finestra principale di Firefox 160 o in qualunque altra applicazione in uso.

Fonte: TecnoAndroid