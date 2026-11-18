Pearl Abyss ha scelto con decisione la propria direzione e al centro c’è l’intelligenza artificiale. La software house che ha dato forma a Crimson Desert intende affidare all’IA una parte sempre più importante nello sviluppo dei suoi prossimi lavori. Non si tratta quindi di un esperimento isolato o di una curiosità tecnica da relegare a qualche reparto secondario, ma di una linea strategica che riguarda l’intero modo di costruire i giochi negli anni che verranno.

Il momento scelto per tracciare questa rotta non è affatto casuale. Lo studio arriva da una fase molto intensa legata proprio a Crimson Desert, il titolo su cui ha investito di più in termini di energie e ambizioni, e soltanto adesso che quel capitolo può dirsi in buona parte assestato lo sguardo si sposta più avanti. Prima di parlare di futuro c’era da sistemare il presente e la squadra ha preferito procedere in quest’ordine.

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Il lavoro su Crimson Desert dopo il lancio

Per capire da dove parte la nuova strategia bisogna fare un passo indietro e tornare alla versione di lancio di Crimson Desert. Il gioco si è presentato come un colosso vastissimo, enorme per dimensioni e ambizione, ma allo stesso tempo imperfetto. Accanto ai suoi punti di forza sono emersi infatti problemi e lacune che lo studio ha dovuto affrontare uno per uno nel periodo successivo all’uscita.

Pearl Abyss si è quindi dedicata con una certa costanza al superamento di quei difetti, cercando di riportare l’esperienza più vicina a ciò che il progetto prometteva sulla carta. A questo lavoro di rifinitura si è poi aggiunto un altro tassello importante, ovvero l’espansione Charting the Unknown. Una volta portata a termine anche questa, la software house ha potuto finalmente alzare la testa dalle urgenze quotidiane e ragionare su ciò che verrà dopo.

È un passaggio che dice parecchio sul modo di lavorare dello studio. Prima la sistemazione del gioco già disponibile e il completamento dei contenuti aggiuntivi previsti, poi la pianificazione. Solo a quel punto Pearl Abyss ha cominciato a delineare in modo più chiaro le proprie intenzioni per i progetti futuri.

L’intelligenza artificiale al centro delle strategie

Tra le strategie che la compagnia intende adottare, quella che spicca di più riguarda appunto l’IA. Il messaggio è piuttosto netto perché l’intelligenza artificiale non viene presentata come un semplice supporto marginale ma come un elemento destinato a crescere di peso nel processo produttivo. In altre parole avrà un ruolo sempre più rilevante nella realizzazione dei titoli che lo studio metterà in cantiere dopo Crimson Desert.

Al momento il quadro tracciato resta su un piano generale. Non emergono indicazioni puntuali su quali fasi dello sviluppo verranno coinvolte né su quali giochi in particolare vedranno applicate queste tecnologie. Quello che appare evidente è l’orientamento complessivo della software house, che guarda all’IA come a una leva centrale per il proprio futuro produttivo.

Il percorso appare dunque lineare. Dopo aver gestito le difficoltà di un lancio complicato e aver chiuso il lavoro su Charting the Unknown, Pearl Abyss ha indicato nell’intelligenza artificiale una delle colonne portanti dei suoi prossimi progetti, assegnandole una parte sempre più importante nello sviluppo dei giochi che seguiranno Crimson Desert.

Fonte: TecnoAndroid