Il gel di testosterona può davvero riaccendere il desiderio sessuale femminile? La domanda è rimbalzata ovunque dopo che Paula Vázquez, ospite lunedì 16 novembre a La Revuelta insieme a Carolina Iglesias e Dulceida per parlare dei premi Ídolo, ha raccontato senza troppi giri di parole la sua esperienza. Come spesso accade in quel programma la conversazione è scivolata altrove ed è finita sul sesso. La conduttrice ha spiegato che fino a poco tempo fa aveva la libido ai minimi, poi ha scoperto i gel a base di testosterona e la sua vita intima ha preso una piega decisamente migliore. Sembra che le sia andata benissimo, ma quanto c’è di vero in quello che descrive?

Cosa fa la testosterona nel corpo delle donne

La testosterona viene associata quasi sempre agli uomini, che in effetti ne hanno livelli molto più alti. Eppure è presente anche nell’organismo femminile e la sua carenza può creare problemi su diversi fronti. Nelle donne raggiunge le concentrazioni più elevate tra i 20 e i 40 anni, poi comincia a calare, anche se questo declino non è legato in modo diretto alla menopausa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tra le varie funzioni dell’ormone c’è proprio quella legata al desiderio, anche se un suo calo nel sangue non coincide per forza con un crollo della libido. Se però lo si considera insieme alla diminuzione degli estrogeni tipica della menopausa, che produce effetti simili, non stupisce che la voglia tenda a ridursi dopo una certa età. Proprio per il ruolo che gioca, la somministrazione dell’ormone è stata studiata in donne con scarso desiderio, con risultati che sembrano combaciare con il racconto di Paula Vázquez.

Le prove scientifiche esistono ma non sono moltissime. Diversi studi sostengono l’applicazione locale tramite gel di testosterona da massaggiare sulla pancia, sulle braccia o sulle gambe. La presentatrice ha detto di stenderlo sui polsi, quindi il quadro può reggere. Va sottolineato però che queste ricerche riguardano donne in postmenopausa con un calo del desiderio di origine sconosciuta. Quando il problema nasce dallo stress conviene sempre intervenire su quello, mentre se la causa resta ignota si può valutare l’ormone. Secondo le principali istituzioni mediche il trattamento può funzionare in alcune pazienti ma mai prima della menopausa, perché in quella fase non ci sono garanzie di sicurezza. La conduttrice galiziana ha 50 anni, quindi con ogni probabilità ha già superato quel passaggio e rientra tra le candidate.

Controindicazioni, effetti collaterali e il nodo dei farmaci

Non ci sono prove sufficienti che l’ormone sia sicuro nel lungo periodo per chi soffre di malattie cardiache, vascolari o epatiche, né per chi ha avuto un tumore al seno o all’utero. In questi casi è controindicato. Sul fronte degli effetti collaterali, oltre alle possibili complicazioni per queste pazienti, la testosterona può provocare acne, crescita di peli sul viso e sul corpo e caduta dei capelli.

C’è poi un aspetto curioso. Né in Spagna né nell’Unione Europea esiste un prodotto a base di testosterona approvato per le donne. Se un medico lo ritiene utile può prescrivere i gel pensati per gli uomini a frazioni di dose, con un uso fuori indicazione, oppure richiedere una preparazione galenica con dosaggi calibrati per queste pazienti. Si tratta comunque di situazioni piuttosto eccezionali e non di una prescrizione diffusa.

Le alternative di solito arrivano prima

Visto che mancano studi a lungo termine e che la sicurezza non è garantita in premenopausa o in presenza di certe patologie, questa terapia raramente rappresenta la prima scelta. Di norma si punta sulla terapia sessuale o su alcuni antidepressivi capaci di dare una spinta al desiderio sessuale femminile.

Nelle donne che hanno già attraversato la menopausa, prima di arrivare alla testosterona si possono tentare basse dosi di estrogeni, dato che anche il loro calo è collegato alla scarsa voglia. Molto comuni sono anche gli estrogeni vaginali e il DHEA vaginale, cioè il prasterone, che trattano secchezza e dolore, una causa frequentissima di desiderio ridotto in questa fase. Se fa male la voglia sparisce.

Applicare un gel di testosterona sui polsi non ha nulla a che vedere con una crema idratante contro la pelle secca. È un trattamento con parecchi effetti indesiderati e possibili controindicazioni, sostenuto ancora da una ricerca limitata. Spetta sempre a un medico stabilire se una donna può accedervi, e anche in quel caso potrebbe non considerarlo la prima opzione. A Paula Vázquez ha funzionato, ma non si tratta di una cura da usare senza alcuna precauzione.

Fonte: TecnoAndroid