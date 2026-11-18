Disney Plus e Hulu si preparano a diventare una cosa sola. L’unificazione completa delle due piattaforme di streaming è attesa per dicembre, e la notizia arriva direttamente dai vertici della Walt Disney Company, che hanno indicato il periodo durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre. Un giorno preciso non c’è ancora, però la finestra temporale ora è ufficiale.

Il percorso che porta Hulu dentro Disney Plus è lungo e prevedibile da tempo. Le due realtà sembravano destinate a fondersi già da parecchio, eppure ancora oggi restano due app separate, ciascuna con la propria identità e il proprio spazio sui dispositivi degli abbonati. L’integrazione vera e propria è partita nel 2023 e da allora è andata avanti per gradi. Adesso Disney sembra quasi pronta a chiudere il cerchio, portando a termine un processo che va avanti ormai da qualche anno.

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Disney Plus e Hulu: chi ha annunciato la data e cosa si sa davvero

A fornire l’indicazione sono stati il CEO Josh D’Amaro e il direttore finanziario Hugh Johnston, durante la presentazione dei conti relativi al quarto trimestre. È in quella sede che i due dirigenti hanno spiegato quando intendono completare l’operazione, puntando appunto a dicembre. Nessuno dei due, però, si è spinto oltre il mese. Niente giorno esatto, niente calendario dettagliato delle varie fasi. Solo un obiettivo dichiarato, che comunque basta a far capire che il traguardo è vicino.

C’è poi un’altra questione rimasta in sospeso, e non è secondaria. Disney non ha detto quando l’app di Hulu verrà chiusa. Il fatto che l’esperienza diventi completamente unificata lascia intendere che, prima o poi, l’applicazione autonoma perderà il suo ruolo, ma su questo punto l’azienda non ha fornito alcuna tempistica. Chi oggi usa Hulu come app indipendente, quindi, per il momento non ha una data a cui fare riferimento per il passaggio definitivo.

Arrivano anche i contenuti TikTok

Accanto alla fusione tra le due piattaforme c’è un’altra novità che riguarda direttamente il catalogo. Sulla piattaforma faranno il loro ingresso anche i contenuti TikTok, e in questo caso i tempi sono ancora più stretti, visto che l’introduzione è prevista già per il mese prossimo. Si tratta di un’aggiunta che si inserisce nello stesso periodo di trasformazione del servizio, mentre Disney lavora per riunire sotto un unico tetto quello che fino a oggi è rimasto diviso.

Il quadro che emerge è quello di un servizio in piena evoluzione. Da una parte c’è l’integrazione di Hulu, avviata nel 2023 e ormai alle battute finali, dall’altra l’apertura a nuovi tipi di contenuti. Il tutto concentrato in poche settimane, tra il mese prossimo e dicembre. Per gli abbonati significa che la piattaforma cambierà volto in tempi piuttosto brevi, anche se diversi dettagli pratici devono ancora essere comunicati.

Al momento, insomma, gli elementi certi sono pochi ma chiari. L’esperienza unificata tra Disney Plus e Hulu è attesa per dicembre, secondo quanto dichiarato da Josh D’Amaro e Hugh Johnston nel corso della presentazione dei risultati trimestrali. I contenuti TikTok arriveranno il mese prossimo. Sul giorno esatto dell’unificazione e sulla chiusura dell’app di Hulu, invece, Disney non ha ancora fornito alcuna indicazione.

Fonte: TecnoAndroid