La serie più ambiziosa e costosa mai prodotta da Prime Video si è ripresa il primo posto in un attimo. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la produzione di Amazon ispirata all’universo creato da J.R.R. Tolkien, è tornata al vertice della piattaforma di streaming subito dopo l’uscita dei primi quattro episodi della terza stagione, arrivati lo scorso 11 novembre. Ambizione e budget fuori scala, due aspetti spesso finiti al centro del dibattito, stanno quindi continuando a pagare. E il titolo si conferma ancora una volta il riferimento assoluto del catalogo.

Ideata da J.D. Payne e Patrick McKay, la serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Parliamo di migliaia di anni prima degli eventi raccontati nella trilogia originale, quella in cui Frodo ha il compito di distruggere l’Unico Anello. Al centro della vicenda c’è Sauron, che emerge dall’ombra e si prepara a forgiare gli Anelli del Potere. Nelle stagioni precedenti il Signore Oscuro è riuscito a mettere le mani sui tre Anelli degli Elfi, sui sette dei Nani e sui nove degli Uomini. Adesso tutte le sue energie sono rivolte a un solo obiettivo, ovvero la creazione del suo Anello sovrano. Proprio lo stesso che molto tempo dopo Frodo e Sam riusciranno a distruggere.

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Chi cercherà di fermare Sauron nei nuovi episodi

Il percorso del personaggio interpretato da Charlie Vickers non sarà affatto in discesa, perché più di una fazione proverà a sbarrargli la strada. Da una parte ci sono gli elfi guidati da Galadriel, a cui presta il volto Morfydd Clark, affiancata da Arondir (Ismael Cruz Córdova) ed Elrond (Robert Aramayo). Dall’altra si schierano i Nani, capeggiati da Durin con il volto di Owain Arthur. A completare il fronte di chi si oppone al Signore Oscuro c’è poi lo stregone Gandalf, interpretato da Daniel Weyman.

Come se non bastasse, a Númenor il clima è sempre più teso. Sull’isola sta per esplodere una guerra civile che vede contrapposti i sostenitori del re, interpretato da Trystan Gravelle, e quanti restano fedeli a Míriel. Un conflitto interno che si aggiunge alla minaccia principale e che promette di complicare non poco gli equilibri della storia in questo nuovo ciclo di episodi. Tra i volti principali del cast figurano anche Morfydd Clark, lo stesso Charlie Vickers e Jamie Campbell Bower.

Dai record del debutto al calendario della terza stagione

Il cammino della serie su Prime Video è cominciato il 2 settembre 2022, e l’esordio è stato di quelli che lasciano il segno. La prima stagione è diventata infatti la produzione più vista di sempre sulla piattaforma, superando i 150 milioni di visualizzazioni. Con il secondo capitolo il quadro è cambiato parecchio, visto che il pubblico si è più che dimezzato. Un calo pesante, certo, che però non ha impedito allo show di Amazon di restare comunque un successo.

Ora tocca alla terza stagione dimostrare quanto vale nel lungo periodo, e intanto il primo posto conquistato al debutto rappresenta un segnale più che incoraggiante. La distribuzione è stata pensata in tre blocchi distinti, così da tenere alta l’attenzione per diverse settimane. Dopo i primi quattro episodi già disponibili, da oggi, mercoledì 18 novembre, online anche il quinto e il sesto. Mentre gli ultimi due capitoli di questa tornata debutteranno il 25 novembre.

Fonte: TecnoAndroid