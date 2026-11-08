Twilight torna su Netflix in animazione: due stagioni per Edward

Netflix ha deciso di riportare Twilight sul piccolo schermo e lo farà con una serie animata che, prima ancora di entrare in lavorazione, ha già ottenuto il via libera per ben due stagioni. Una scelta che pesa, perché arriva dopo la fine di una delle saghe cinematografiche più discusse degli ultimi anni e segna il ritorno di Edward Cullen in una veste completamente diversa da quella vista al cinema.

Sulla saga di Twilight le opinioni non sono mai state tiepide. C’è chi l’ha amata alla follia e chi non ne ha mai sopportato nemmeno un fotogramma, eppure quasi tutti sanno di cosa si parla. Il primo capitolo è arrivato nelle sale nel 2008 e il viaggio si è chiuso con Breaking Dawn: Parte 2, con Robert Pattinson e Kristen Stewart nei panni dei due protagonisti. Già nel 2024 circolavano voci insistenti su un possibile reboot, ma a quel punto mancavano conferme concrete. Adesso il quadro è più nitido perché sappiamo che il progetto prenderà la forma di una serie d’animazione e che la sua durata è già stata fissata su due cicli di episodi.

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Il ritorno di Twilight su Netflix punta tutto su Edward

Piaccia o meno, il franchise è entrato a pieno titolo nell’immaginario collettivo, e proprio per questo la curiosità attorno al nuovo adattamento si sta facendo sentire anche tra chi i film live action non li ha mai digeriti. Il motivo è semplice e sta tutto nella fonte scelta. La serie non ripercorrerà infatti la storia così come era stata raccontata nelle pellicole, ma si baserà su Midnight Sun, il romanzo pubblicato nel 2020 che ripropone gli stessi eventi osservati però dal punto di vista del vampiro Edward Cullen.

Un cambio di prospettiva tutt’altro che marginale. Al cinema la vicenda veniva vissuta attraverso gli occhi di Bella Swan, e il pubblico scopriva insieme a lei chi fosse davvero quel ragazzo misterioso e cosa nascondesse. Con questo nuovo approccio la situazione si ribalta, ed è proprio questa novità a poter attirare tanto i fan storici quanto i detrattori più convinti, magari spinti dalla voglia di capire se la stessa storia, raccontata dall’altra parte, riesca a funzionare meglio.

Cosa aspettarsi dalla serie animata e quando partirà la produzione

Se nei film si assisteva alla lenta scoperta di Bella, stavolta lo spettatore entrerà direttamente nella mente di Edward, seguendolo nel suo mondo mentre si innamora della ragazza che diventerà sua moglie. La parte più intrigante riguarda probabilmente le scene diventate ormai iconiche, rilette però con i pensieri del vampiro in primo piano. Viene subito in mente la famosa lezione di biologia in classe, uno dei momenti più ricordati della saga, che stavolta potrebbe mostrare tutto ciò che passava per la testa di Edward mentre Bella sedeva accanto a lui.

Sul resto, per ora, le informazioni scarseggiano. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul cast che darà voce ai personaggi e manca anche una data d’uscita, quindi è impossibile sapere quando la serie approderà effettivamente sulla piattaforma. L’unico riferimento temporale disponibile riguarda la lavorazione, con la produzione prevista tra agosto 2026 e maggio 2027.

Fonte: TecnoAndroid