MacBook Pro touchscreen: iniziate le prime consegne in Australia

Nella giornata di venerdì 6 novembre è iniziata in Australia e Nuova Zelanda la consegna del primo MacBook Pro touchscreen della storia di Apple. Chi aveva effettuato il preordine sta ricevendo in queste ore il nuovo modello con display PROLED, insieme agli altri prodotti annunciati di recente: iPad mini OLED, MacBook Pro con chip M6 e iMac M6. A breve sui social e nei forum cominceranno a circolare foto e prime impressioni degli utenti, che permetteranno di capire come vengono accolti nella vita reale il passaggio all’OLED per il tablet più compatto e la doppia novità dello schermo PROLED e touch per il portatile professionale.

Il primo Mac con schermo OLED e tattile

I nuovi MacBook Pro di fascia alta montano i chip M5 Pro o M5 Max, ma il vero cambiamento riguarda il display. Per la prima volta un Mac adotta un pannello OLED ed è pure sensibile al tocco. Anche il design è stato rivisto e le nuove macchine risultano più sottili e leggere rispetto alle versioni con schermo mini LED, che Apple continua comunque a tenere a listino. Tra i ritocchi estetici c’è il ritorno del logo della mela illuminato sul retro, mentre il notch lascia il posto alla Dynamic Island già nota a chi usa un iPhone. Sul fronte dei costi il MacBook Pro PROLED da 14 pollici parte da circa 2.500 euro al cambio con il prezzo statunitense, mentre la variante da 16 pollici sale a circa 2.900 euro.

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Accanto al modello più ambizioso arrivano aggiornamenti decisamente più contenuti. Il MacBook Pro da 14 pollici di base e l’iMac da 24 pollici ricevono di fatto soltanto il nuovo chip M6, senza altre modifiche di rilievo. Il portatile d’ingresso costa a partire da circa 1.700 euro, il desktop all in one da circa 1.300 euro.

iPad mini OLED, sottile e resistente all’acqua

Il nuovo iPad mini OLED è il primo tablet Apple con schermo piccolo a ricevere questa tecnologia ed è anche il modello OLED più economico dell’intera gamma iPad. Lo spessore cala di quasi un millimetro rispetto alla generazione precedente e debutta un Acoustic Display che elimina del tutto i fori degli altoparlanti. Proprio grazie a questa soluzione la scocca è sigillata e il dispositivo diventa il primo iPad certificato IP67 contro acqua e polvere. A muovere il tutto c’è il chip A20 Pro, con un prezzo di partenza di circa 600 euro.

Disponibilità nei negozi e calendario delle consegne

L’Australia è il primo Paese in cui è possibile acquistare i nuovi prodotti direttamente in un Apple Store. Le spedizioni degli ordini online del MacBook Pro PROLED sono però fissate tra fine novembre e inizio dicembre, quindi è probabile che le scorte nei negozi fisici siano limitate. Per iPad mini OLED, MacBook Pro da 14 pollici e iMac la situazione appare più tranquilla e dovrebbero essere facilmente reperibili. Dopo Australia e Nuova Zelanda, vendite e consegne dei nuovi Mac e di iPad mini partiranno progressivamente in Asia e Medio Oriente, poi in Europa e infine in Nord America.

Fonte: TecnoAndroid