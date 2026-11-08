TikTok Shop diventa un’app separata: sfida ad Amazon e Temu

TikTok prova a portare gli acquisti online fuori dalla sua applicazione principale e lo fa con una nuova app dedicata a TikTok Shop, pensata solo per lo shopping. La società l’ha lanciata senza particolari annunci, quasi in sordina, ma la direzione è piuttosto chiara: avvicinarsi ancora di più a rivali come Amazon e Temu, intercettando chi vuole comprare qualcosa senza passare per forza dal flusso di video che ha reso famosa la piattaforma.

Per ora la diffusione è limitata a pochi Paesi. La nuova applicazione è disponibile soltanto a Singapore, in Malesia, in Thailandia e nelle Filippine. Sul fronte dei dispositivi invece non ci sono distinzioni, visto che può essere scaricata sia su iPhone sia sugli smartphone Android. La sua esistenza è venuta a galla grazie a una segnalazione comparsa su X, in linea con un debutto che l’azienda ha scelto di gestire con molta discrezione, senza presentazioni ufficiali o grandi proclami.

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Come funziona la nuova app di TikTok Shop

Chi ha già fatto acquisti dentro TikTok non troverà grandi sorprese nella logica di fondo. Nella nuova app i prodotti suggeriti vengono proposti in base agli interessi dell’utente, un meccanismo che ricorda da vicino quello che regola i contenuti nel social. Gli articoli possono essere acquistati anche dopo essere stati scoperti attraverso brevi video oppure tramite le dirette trasmesse dai venditori, due strumenti che restano centrali nell’esperienza di acquisto.

Non mancano poi le funzioni che ci si aspetta da qualsiasi piattaforma di commercio elettronico. All’interno dell’app è possibile effettuare il pagamento direttamente, senza passaggi esterni, e tenere sotto controllo lo stato delle spedizioni. C’è anche un servizio di assistenza clienti a cui rivolgersi in caso di problemi con un ordine, un elemento fondamentale per chi punta a costruire un rapporto di fiducia con i compratori.

Per spingere gli utenti a scaricare la nuova applicazione, TikTok ha previsto anche una serie di offerte riservate a chi sceglie questa versione del servizio. Tra queste figurano promozioni sulla spedizione gratuita e vantaggi pensati appositamente per il primo ordine, una classica leva per invogliare i nuovi clienti a provare la piattaforma e magari a tornarci in seguito.

Perché TikTok vuole sfidare Amazon e Temu

Fino a oggi TikTok Shop ha sempre vissuto, per così dire, all’interno della frequentatissima piattaforma social. Gli utenti potevano passare dai video agli acquisti senza cambiare applicazione, in un percorso continuo dove intrattenimento e vendita si mescolavano in modo quasi naturale. Era proprio questo legame stretto con i contenuti a rappresentare il tratto distintivo del servizio rispetto ai negozi online più tradizionali.

Con la nuova app la strategia cambia prospettiva. L’azienda punta a raggiungere anche chi desidera semplicemente comprare qualcosa, senza che l’acquisto implichi la visione dei contenuti di TikTok. Separare lo shopping dal resto dell’esperienza significa rivolgersi a un pubblico diverso, meno interessato allo scorrimento dei video e più orientato a trovare in fretta ciò che cerca. Un modo per avvicinarsi ancora di più a concorrenti diretti come Amazon e Temu, che da tempo fanno dell’acquisto puro il centro della propria offerta.

Fonte: TecnoAndroid