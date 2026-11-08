Fastweb Casa Ultra cala di prezzo ma il secondo Booster si paga

Dal 1° novembre 2026 Fastweb Casa Ultra, l’offerta di punta dell’operatore per la rete fissa, costa meno ogni mese. Il ribasso del canone porta però con sé una piccola rinuncia sul fronte dell’hardware incluso, e così la convenienza reale cambia parecchio a seconda di come è fatta la casa in cui si vive. Per qualcuno sarà un affare pulito, per altri il guadagno si ridurrà a poca cosa.

La novità tocca anche chi sottoscrive il contratto con il marchio Vodafone, che non è più un operatore indipendente. Dal 1° gennaio 2026 Vodafone Italia è stata infatti incorporata in Fastweb S.p.A. e il brand viene utilizzato in licenza fino al 2029. In pratica si tratta della stessa proposta commerciale venduta con due etichette diverse.

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Passando ai numeri, prima della modifica il pacchetto costava 36,95 euro al mese per i nuovi clienti, oppure 32,95 euro in convergenza con un’offerta mobile grazie a uno sconto fisso di 4 euro. Ora il canone scende a 33,95 euro al mese senza linea mobile e a 29,95 euro abbinando anche lo smartphone. Lo sconto per chi unisce fisso e mobile resta di 4 euro, esattamente come prima.

Un solo Booster Seven nel pacchetto

Il taglio di prezzo arriva insieme a una riduzione dei dispositivi forniti. Fino a poco tempo fa era possibile ricevere due Booster Seven, con il secondo da aggiungere manualmente ma comunque senza costi extra. Adesso nella confezione ne arriva uno soltanto e chi desidera il secondo deve mettere in conto 3 euro al mese in più.

Per chi non lo conoscesse, il Booster Seven è un ripetitore WiFi da affiancare al modem per portare il segnale nelle stanze in cui la connessione arriva debole. Proprio come il modem Fastweb Seven compreso nell’abbonamento supporta il WiFi 7, e in un’abitazione ampia o con muri spessi la differenza tra uno e due ripetitori può farsi sentire parecchio.

Il quadro quindi si divide in due. Chi abita in un appartamento piccolo, o chi il secondo ripetitore non l’aveva mai attivato perché non ne sentiva il bisogno, ci guadagna qualcosa ogni mese senza perdere nulla. Chi invece vive in spazi più grandi e lo sfruttava davvero deve ora pagare 3 euro aggiuntivi per conservare la stessa copertura di prima, cancellando così buona parte del vantaggio ottenuto sul canone.

Cosa resta incluso e quanto si risparmia davvero

Il resto dell’offerta Fastweb Casa Ultra non cambia. Comprende navigazione illimitata in ADSL, FTTC e FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps, chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali, il modem con WiFi 7 e il ripetitore. A questi si aggiungono il servizio Fastweb Club e l’opzione Fastweb Protect, che blocca i siti malevoli, protegge l’identità digitale e offre contenuti educativi sulla sicurezza. Normalmente ciascuno dei due costerebbe 3 euro al mese. Fino al 31 dicembre 2026 sono poi disponibili in omaggio anche le polizze Assistenza Casa e Assistenza Salute di Quixa.

Per chi punta alle velocità più spinte esiste l’Opzione Fibra 10 Giga a 5 euro al mese, che però al momento è attivabile solo a Milano sulla rete proprietaria Fastweb XGS PON. L’attivazione resta gratuita come di consueto, ma va tenuta d’occhio la clausola di recesso. Chi disdice entro i primi 24 mesi paga infatti una penale pari al canone mensile non promozionato dell’offerta attiva in quel momento. Facendo due conti, 3 euro in meno al mese su un arco di 24 mesi valgono 72 euro di risparmio complessivo. La cifra regge però solo per chi riesce a coprire tutta la casa con un unico ripetitore, perché chi ha bisogno del secondo Booster Seven vede il vantaggio scendere ad appena 12 euro nello stesso periodo.

Fonte: TecnoAndroid