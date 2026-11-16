Twilight, serie animata Netflix: ecco chi sarà Edward e Bella

Netflix ha in cantiere una serie animata ispirata a Twilight e articolata in due stagioni, un progetto che riporta il pubblico tra le atmosfere della celebre saga a quasi vent’anni dall’arrivo nelle sale del primo film. Proprio in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla produzione, a cominciare dai nomi scelti per dare vita a Edward e Bella, la coppia attorno alla quale ruota l’intera vicenda. Il resto del cast invece non è ancora stato definito e la squadra completa deve ancora prendere forma. I ruoli andranno a Julian Grey (Fear the Walking Dead) e Sadie Stanley (Karate Kid: Legends). La caccia, ora, resta per gli altri protagonisti, in particolare Jacob.

Si tratta di un ritorno che in molti aspettavano, anche se in una veste diversa da quella che il pubblico conosce. Niente nuova trasposizione con attori in carne e ossa, almeno per ora. La strada imboccata è quella dell’animazione, una scelta che permette di raccontare di nuovo la stessa storia cambiando completamente il linguaggio visivo e il modo in cui i personaggi arrivano sullo schermo.

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Un retelling completo firmato Netflix e Lionsgate

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la piattaforma di streaming e Lionsgate, lo studio che detiene i diritti del franchise. L’idea alla base è piuttosto chiara. La nuova produzione dovrebbe funzionare come un retelling dell’intera storia, ripercorrendo quindi le vicende della saga dall’inizio e non limitandosi a un singolo capitolo o a uno spin off dedicato a personaggi secondari.

La divisione in due stagioni lascia intuire un lavoro pensato per avere respiro e per dare spazio agli eventi senza comprimerli troppo. Del resto raccontare tutto il percorso di Edward e Bella richiede tempo, e il formato seriale offre proprio questo vantaggio rispetto al cinema, dove ogni film deve fare i conti con una durata limitata. Sulla distribuzione degli episodi e sulle tempistiche di uscita, però, per il momento non ci sono informazioni ufficiali.

Il fatto che a muoversi siano due realtà di questo peso dice molto sull’interesse che il marchio Twilight continua a suscitare. Una saga capace di appassionare intere generazioni torna così sotto i riflettori con un prodotto che punta tanto ai fan storici quanto a chi non l’ha mai vista e potrebbe scoprirla per la prima volta in questa forma.

I nuovi protagonisti e un cast ancora in costruzione

La novità più recente riguarda proprio i due interpreti che daranno vita ai protagonisti della serie animata. Netflix ha infatti svelato chi vestirà i panni di Edward e Bella, un passaggio importante per un progetto di questo tipo, visto che sono loro a reggere il peso emotivo dell’intero racconto. La scelta dei volti principali è sempre uno dei momenti più attesi dai fan, e anche questa volta non ha fatto eccezione.

Per il resto la produzione appare ancora in una fase di lavorazione. Il cast non è stato completato e mancano all’appello diversi nomi, compresi quelli legati ai personaggi che nella storia ricoprono un ruolo di primo piano accanto alla coppia principale. È plausibile che ulteriori annunci arrivino nel corso dei prossimi mesi, man mano che il progetto entrerà nel vivo.

Al momento quindi il quadro è parziale ma già abbastanza definito nelle sue linee generali. Una serie animata, due stagioni, un racconto che ripercorre tutta la saga e una coppia di protagonisti finalmente con un volto. La piattaforma lavora insieme a Lionsgate per completare la squadra di interpreti, mentre gli altri ruoli restano ancora da assegnare.

Fonte: TecnoAndroid