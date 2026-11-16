Esperienze di premorte: lo schema nascosto in 50 testimonianze

Cinquanta racconti di esperienze di premorte messi uno accanto all’altro mostrano qualcosa che difficilmente si poteva intuire leggendoli singolarmente. Un gruppo di scienziati ha individuato al loro interno uno schema ricorrente, una sorta di filo comune che lega persone diverse, con storie diverse, ma con ricordi visivi sorprendentemente simili. Lo studio mette in evidenza alcune regolarità nelle forme e nei colori rimasti impressi nella memoria di chi ha vissuto quei momenti al confine tra la vita e la morte. Gli stessi autori però invitano alla prudenza, perché per avere conferme solide serviranno ricerche più ampie.

Esperienze di premorte: non solo il tunnel e la luce in fondo

Quando si pensa alle esperienze di premorte l’immagine che viene in mente quasi a tutti è sempre la stessa. Un tunnel che si allunga verso una luce intensa, quasi accecante, come se ci fosse un passaggio da attraversare. È un’immagine talmente radicata nell’immaginario collettivo da essere diventata una specie di simbolo, ripresa e citata ovunque. Eppure le testimonianze raccolte raccontano una realtà più sfumata e decisamente più varia.

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Non tutti infatti riferiscono di aver visto la stessa cosa. Accanto al classico tunnel compaiono descrizioni molto diverse tra loro, che a prima vista sembrano non avere nulla in comune. Alcune persone parlano di spazi vastissimi, ambienti senza confini apparenti in cui ci si sente minuscoli. Altre ricordano orizzonti curvi, linee che si piegano come se lo sguardo potesse abbracciare una superficie enorme. Altre ancora non descrivono un luogo preciso ma una sensazione fisica e totale, quella di essere completamente avvolte dalla luce, immerse in essa invece che dirette verso di essa.

Ed è proprio qui che la ricerca diventa interessante. Proprio dove ci si aspetterebbe solo frammenti sparsi e ricordi personali, gli studiosi hanno provato a cercare un ordine, partendo dagli elementi più concreti che emergono dai racconti, cioè le forme e i colori.

Cosa dice lo studio sulle cinquanta testimonianze

L’analisi si è concentrata su cinquanta esperienze di premorte, un numero sufficiente per far emergere tendenze ma ancora limitato per trarre conclusioni definitive. Il lavoro degli scienziati ha messo in luce come, al di là delle differenze superficiali, i ricordi visivi seguano uno schema che si ripete con una certa costanza. Il tunnel, gli spazi immensi, gli orizzonti piegati e la luce che circonda tutto potrebbero quindi non essere visioni slegate, ma varianti di una stessa struttura di fondo.

È un punto che cambia un po’ la prospettiva con cui si guarda a questi racconti. Per molto tempo le testimonianze di chi è tornato indietro da una condizione critica sono state trattate come episodi isolati, difficili da confrontare proprio perché ciascuno sembrava raccontare una storia unica. Mettere insieme i dettagli e scoprire che le regolarità esistono rende il fenomeno più facile da studiare in modo sistematico.

Va detto però che il campione resta piccolo. Cinquanta casi rappresentano un primo passo, utile per individuare una direzione, ma non bastano per stabilire con certezza che lo schema osservato valga per tutte le esperienze di premorte. Le stesse indicazioni emerse dallo studio sottolineano la necessità di ricerche più ampie, condotte su un numero maggiore di persone, per verificare se queste somiglianze nelle forme e nei colori ricordati reggano anche su scala più vasta. Solo allargando l’indagine sarà possibile capire quanto sia diffuso questo schema comune e se il tunnel verso una luce intensa sia davvero soltanto una delle tante forme con cui si presenta lo stesso tipo di esperienza.

Fonte: TecnoAndroid