Dexter: Resurrection 2, il killer di Gabriel Luna lascia presto

La seconda stagione di Dexter: Resurrection ha già messo a segno la sua prima vera sorpresa, e lo ha fatto senza troppi giri di parole. Uno dei nuovi serial killer comparsi negli episodi più recenti, quello interpretato da Gabriel Luna, è destinato a lasciare la serie molto prima di quanto chiunque potesse immaginare. Una scelta che spiazza, soprattutto perché arriva quando il personaggio sembrava appena entrato in gioco.

Per chi segue le vicende del celebre giustiziere, la notizia ha il sapore di uno scossone. I nuovi assassini rappresentano infatti uno degli elementi su cui questa annata punta di più, e vederne uno sparire così presto cambia parecchio la percezione di quello che potrebbe succedere da qui in avanti.

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Un’uscita di scena che arriva troppo presto

Di solito, quando una serie introduce un antagonista nuovo, il pubblico si prepara a vederlo crescere episodio dopo episodio. Qui la storia prende una piega diversa. Il ruolo affidato a Gabriel Luna non avrà quel percorso lungo che molti davano quasi per scontato, e questo rende la sua presenza nella seconda stagione di Dexter: Resurrection ancora più significativa, proprio perché breve.

Il punto non è soltanto la sorpresa in sé. Eliminare così in fretta uno dei killer appena presentati manda un segnale preciso a chi guarda, cioè che nessuno può considerarsi davvero al sicuro. Nemmeno i volti nuovi, quelli su cui la narrazione sembrava aver appena iniziato a costruire qualcosa.

Ed è un meccanismo che funziona, almeno sul piano della tensione. Lo spettatore abituato a certe dinamiche si ritrova all’improvviso senza punti di riferimento, costretto a rivedere le proprie aspettative su come si svilupperà il resto della stagione.

Cosa cambia per i fan di Dexter: Resurrection

L’effetto principale riguarda proprio il rapporto con il pubblico. I fan di Dexter conoscono bene il gusto della serie per i ribaltamenti, ma una partenza del genere, così ravvicinata all’introduzione del personaggio, coglie comunque alla sprovvista. Chi aveva iniziato ad affezionarsi alla figura portata in scena da Gabriel Luna dovrà farsene una ragione in tempi rapidi.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. Con uno dei nuovi serial killer già fuori dai giochi, l’attenzione si sposta inevitabilmente sugli altri personaggi rimasti in campo. Ogni presenza diventa più pesante, ogni scena carica di un’incertezza nuova, perché a questo punto il pubblico sa che la serie non ha paura di sacrificare le sue pedine anche quando sono appena arrivate sulla scacchiera.

La seconda stagione di Dexter: Resurrection si presenta così con un ritmo che non concede pause e con una struttura meno prevedibile del solito. L’uscita di scena di questo assassino è soltanto il primo segnale di una stagione che sembra voler giocare d’anticipo sulle aspettative di chi la segue. Per il momento, quello che si sa con certezza è che il personaggio interpretato da Gabriel Luna lascerà Dexter: Resurrection molto prima del previsto, diventando il primo dei nuovi killer a salutare la serie in questa annata.

Fonte: TecnoAndroid