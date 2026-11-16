Auto elettriche, dazio UE-Regno Unito del 10% rischia di slittare

Il dazio del 10% sulle auto elettriche che dovrebbe colpire gli scambi tra Unione Europea e Regno Unito rischia seriamente di slittare. La misura riguarda i veicoli a batteria che non utilizzano materiali di provenienza locale, ma le catene di approvvigionamento non sono riuscite a stare al passo con il calendario previsto. Ancora oggi la gran parte delle vetture elettriche costruite tra le due sponde della Manica dipende dall’Asia per i componenti più delicati delle batterie, e questo rende difficile rispettare le scadenze fissate qualche anno fa.

Le regole in questione sono nate durante i negoziati sulla Brexit chiusi nel 2021 e non vanno confuse con il rinvio del piano europeo che puntava a vendere solo auto elettriche dal 2035. In questo caso il tema è l’origine dei componenti. Le nuove norme sarebbero dovute entrare in vigore il 1 gennaio 2027 e prevedevano requisiti piuttosto severi per qualsiasi veicolo elettrico scambiato tra Londra e Bruxelles senza pacchi batteria assemblati sul posto. Una condizione che, allo stato attuale, buona parte dell’industria non è in grado di soddisfare.

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I numeri che preoccupano i costruttori europei

A lanciare l’allarme è l’ACEA, l’associazione che rappresenta le case automobilistiche dell’Unione Europea. Secondo le sue stime, delle circa 520.000 auto elettriche per il trasporto passeggeri che si prevede di vendere nel 2027, ben l’82% finirebbe per essere soggetto alla nuova tassa. Praticamente quasi tutto il mercato verrebbe toccato dal provvedimento, con effetti difficili da assorbire per i produttori.

Il peso della questione si capisce guardando ai flussi commerciali. Il Regno Unito è il primo acquirente di veicoli prodotti nell’UE e assorbe il 30% delle vetture vendute oltre confine. Allo stesso modo il principale mercato di esportazione per le auto elettriche britanniche è proprio l’Europa continentale. Nel complesso i due partner si scambiano ogni anno beni del settore per circa 80 miliardi di euro, una cifra che spiega bene perché un prelievo aggiuntivo del 10% venga visto con tanta apprensione da chi costruisce e vende automobili.

La concorrenza cinese e chi invece vuole tenere il punto

Il timore principale dell’ACEA riguarda la concorrenza cinese. Se il dazio entrasse in vigore, sostiene l’associazione, le auto elettriche prodotte in Europa e nel Regno Unito perderebbero competitività rispetto ai modelli in arrivo dalla Cina, che pure sono già sottoposti a limitazioni all’importazione nel quadro degli sforzi dell’UE per ridurre il proprio deficit commerciale. C’è però un aspetto quasi paradossale nella vicenda, perché gran parte delle batterie e delle sostanze chimiche utilizzate in questi veicoli proviene dall’Asia, e molte arrivano proprio da Pechino.

Per uscire dall’impasse l’associazione ha proposto di rinviare i requisiti fino al 2030 e di spostare al 2032 l’ulteriore obbligo di utilizzare materiale catodico prodotto in Europa. Una richiesta che non mette tutti d’accordo. Sul fronte opposto si trovano infatti le aziende europee che hanno già investito in grandi stabilimenti per la produzione di batterie, insieme all’industria chimica del continente, che da un rinvio avrebbero poco da guadagnare.

Al momento un posticipo del dazio appare probabile, anche se non è chiaro per quanto tempo verrà rimandato. Un funzionario britannico, rimasto anonimo, ha spiegato che le trattative vere e proprie dovrebbero partire dopo il vertice tra Unione Europea e Regno Unito in programma il 20 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid