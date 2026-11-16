Allen su Netflix: il film che ricorda il sequel mai nato di E.T.

Quarant’anni fa Steven Spielberg scelse in piena coscienza di non girare un seguito di E.T. l’extraterrestre, eppure oggi su Netflix è arrivato un film che somiglia moltissimo a ciò che quel progetto avrebbe potuto diventare. Si intitola Allen, è già disponibile sulla piattaforma di streaming e prende la classica storia di amicizia tra un bambino e un alieno per spingerla verso una direzione decisamente più cupa. Proprio la stessa svolta che era stata immaginata per E.T. 2.

In un periodo dominato da seguiti tardivi, remake e reboot completi, diventa sempre più difficile trovare un grande successo del cinema che non abbia mai provato a sfruttare la propria fama. Non è successo all’uscita e nemmeno oggi, quando la nostalgia per un’epoca è diventata una delle principali fonti di “idee” a Hollywood. Il capolavoro di Steven Spielberg resta uno degli esempi più chiari di questa resistenza, anche perché lo stesso regista lo ha indicato come il titolo della sua filmografia che si gode di più quando lo rivede.

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Perché Spielberg rinunciò al seguito di E.T.

Uscito nel 1982, E.T. l’extraterrestre ha segnato un’intera generazione e a distanza di oltre quattro decenni rimane una delle pellicole simbolo degli anni Ottanta. Già all’epoca il film di fantascienza per famiglie si rivelò un trionfo al box office. Superò Guerre stellari come incasso più alto della storia e mantenne quel primato per più di dieci anni, fino a quando glielo strappò Jurassic Park, firmato ancora una volta da Spielberg.

Dopo un risultato del genere l’idea di un seguito venne presa seriamente in considerazione e si arrivò persino a mettere nero su bianco una prima bozza. Alla fine però fu proprio il regista a fermare tutto. Parlando con l’American Film Institute, Spielberg spiegò che “i sequel possono essere molto pericolosi perché compromettono la tua integrità come artista”. E aggiunse che un seguito di E.T. avrebbe solo tolto all’opera originale la sua purezza, dato che il pubblico tende a ricordare il capitolo più recente mentre il primo finisce per perdere il suo splendore.

Allen, il film Netflix che ricorda il sequel mai nato

Più di quarant’anni dopo, il catalogo di Netflix si è arricchito di un titolo che ricalca in modo sorprendente quell’idea abbandonata. Allen è uscito il 12 novembre 2026, dura un’ora e 45 minuti ed è diretto da Daley Pearson e Jeffrey Walker. Nel cast figurano T.J. Power, Charlotte Nicdao e Josh Helman.

Al centro della trama c’è un bambino di nome Petey, interpretato da Edward A. O’Sullivan, che vive l’esperienza più sconvolgente della sua vita quando incontra un extraterrestre gentile dai grandi occhi sporgenti. Si chiama Allen e tra i due nasce un’amicizia solida e divertente. Un giorno però l’alieno sparisce senza nemmeno salutare. Vent’anni più tardi Petey, ormai adulto, non ha mai superato davvero quella perdita e continua a cercare un contatto con il vecchio amico usando apparecchi radio e un’antenna parabolica. Finché la piccola navicella di Allen non ricompare davanti a lui. La gioia dura poco, perché il visitatore nasconde un segreto capace di mettere a rischio non solo l’esistenza di Petey ma il destino dell’intera umanità.

Paure notturne, la versione oscura scritta con Melissa Mathison

Le somiglianze con il seguito mai realizzato saltano subito all’occhio. Spielberg e la sceneggiatrice Melissa Mathison avevano preparato insieme un documento preliminare di circa 10 pagine con un’impostazione molto vicina a quella del film appena arrivato in streaming. Il progetto avrebbe dovuto chiamarsi E.T. II: Nocturnal Fears, cioè Paure notturne, e anche in quel caso puntava a dare alla vicenda una piega ben più inquietante.

Il dispositivo interstellare costruito da Elliott, il personaggio interpretato da Henry Thomas, e da E.T. avrebbe attirato sulla Terra una razza di alieni carnivori e malvagi provenienti dallo stesso pianeta del piccolo extraterrestre. E.T. però non avrebbe rappresentato alcuna minaccia per il ragazzo. Anzi, dopo aver captato il suo segnale di soccorso, sarebbe tornato sulla Terra proprio per salvarlo.

Fonte: TecnoAndroid