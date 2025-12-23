TV LG: Copilot installato e non si può eliminare

Microsoft sta continuando a introdurre gradualmente il proprio assistente di intelligenza artificiale su svariati dispositivi, nonostante quest’ultimo non sia particolarmente gradito dalla community, l’azienda sta cercando di espandere il più possibile il proprio software e sta guardando anche oltre i comuni orizzonti, sembra che l’ultima frontiera nello specifico siano le smart TV e quelle che recentemente hanno sperimentato questa nuova politica sono le smart TV LG che hanno ricevuto un aggiornamento all’interno del mercato americano, non troppo gradito.

Alcuni utenti americani infatti hanno iniziato a segnalare che a seguito di un aggiornamento del proprio televisore smart LG è comparso il noto assistente virtuale di Microsoft sottoforma di un’applicazione tra l’altro impossibile da disinstallare, cosa che ovviamente ha fatto storcere il naso alla grande maggioranza di utenti dal momento che questi ultimi ovviamente non accettano l’obbligo di dover installare necessariamente una nuova applicazione senza che lo desiderino.

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Numerosi dubbi

Ovviamente tutto questo non ha fatto altro che sollevare un altro polverone intorno a Microsoft dal momento che tutti gli utenti si sono domandati come mai prima di ricevere un’installazione forzata non sia stato chiesto un eventuale consenso tramite una nota informativa, come se non bastasse gli utenti non approvano la presenza di una funzionalità particolare arrivata direttamente con il software in questione, stiamo parlando di “Live Plus”, una funzionalità in grado di riconoscere quanto viene mostrato sullo schermo per poi offrire suggerimenti contestuali agli interessi dell’utente, nello specifico stiamo parlando di contenuti suggeriti ma allo stesso tempo di pubblicità ovviamente adatte a stuzzicare l’interesse dell’utente in questione.

Sembra dunque che Microsoft non abbia azzeccato il colpo e anzi sia è riuscita ad attirare ancora più antipatie di quanto non stesse facendo precedentemente, tutti gli utenti infatti nutrono numerosi dubbi in merito alla tutela della loro privacy dal momento che questa tipologia di dinamica ovviamente non sembra particolarmente legittima e sicuramente sarà interessata da ulteriori indagini per capire la legittimità del tutto.