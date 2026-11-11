NASA cerca astronauti: porte aperte a infermieri e osteopati

La NASA è di nuovo alla ricerca di astronauti, e questa volta la selezione guarda lontano: le persone scelte potrebbero un giorno vivere e lavorare su una base lunare. La novità che sta attirando più attenzione riguarda però chi può candidarsi. Grazie ad alcune modifiche ai criteri di reclutamento, la porta si apre anche a profili che finora difficilmente avrebbero pensato di avere una possibilità concreta. Chi lavora come osteopata o come infermiere e coltiva da anni il sogno di andare nello spazio ha quindi più di un motivo per seguire da vicino questa campagna.

Le nuove regole del reclutamento NASA

Il cuore della notizia sta proprio nei cambiamenti alle regole di selezione. L’agenzia spaziale statunitense ha rivisto il modo in cui individua i futuri membri del proprio corpo astronauti, e il risultato è una platea di potenziali candidati più ampia rispetto al passato. Il fatto che si parli di una possibilità reale “questa volta” lascia intendere con una certa chiarezza che nelle tornate precedenti alcune professioni partivano svantaggiate, o restavano proprio escluse. Adesso il quadro è diverso. Non si tratta di un dettaglio burocratico ma di un passaggio che tocca da vicino chi magari ha sempre considerato la carriera da astronauta come qualcosa di riservato a pochissimi, lontano dal proprio percorso di studi e di lavoro.

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Tra le figure che potrebbero beneficiare di questa apertura ci sono appunto gli osteopati e il personale infermieristico. Due mestieri legati alla cura della persona, alla salute e al benessere fisico, che entrano così a pieno titolo nel perimetro delle candidature possibili. Per molti professionisti del settore sanitario è una prospettiva quasi inattesa, perché trasforma un’aspirazione rimasta spesso nel cassetto in un’opzione da valutare sul serio.

Dalla Terra a una base sulla Luna

L’altro elemento che rende questa campagna di reclutamento particolarmente interessante è l’orizzonte verso cui punta. Gli astronauti selezionati potrebbero non limitarsi a missioni brevi, ma trovarsi a vivere e lavorare sulla Luna, all’interno di una base stabile. Il condizionale è d’obbligo, visto che si parla di una possibilità e non di un impegno già scritto nero su bianco. Resta comunque il fatto che la NASA sta cercando persone da formare anche in vista di uno scenario del genere, molto diverso dalla classica immagine del viaggio spaziale breve e ad alto rischio.

Pensare a una permanenza sul suolo lunare significa immaginare un ambiente in cui servono competenze varie e complementari, non soltanto tecniche. Ed è qui che l’apertura a professioni come quella dell’osteopata e dell’infermiere assume un significato più chiaro agli occhi di chi segue il settore: allargare il ventaglio dei candidati vuol dire poter contare su un gruppo con background differenti, pronto ad affrontare la vita quotidiana lontano dalla Terra.

Un’occasione concreta per chi sogna lo spazio

Per chi ha sempre guardato il cielo con un pizzico di nostalgia, convinto che una carriera spaziale fosse fuori portata, questa selezione rappresenta un cambio di passo importante. La combinazione tra regole di accesso più aperte e la prospettiva di una presenza umana su una base lunare rende la campagna diversa dalle precedenti, sia per il tipo di persone coinvolte sia per gli obiettivi di lungo periodo dell’agenzia.

Il messaggio rivolto ai professionisti sanitari è piuttosto diretto. Osteopati e infermieri che sognano di partecipare a una missione nello spazio hanno oggi buone notizie a cui aggrapparsi, perché con le nuove modifiche al reclutamento della NASA potrebbero avere finalmente i requisiti per candidarsi come astronauti.

Fonte: TecnoAndroid