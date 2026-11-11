Micro USB: perché evitarlo tra 480 Mbps e ricarica da 7,5W

Il micro USB non è ancora del tutto scomparso, ma chi si prepara ad acquistare un nuovo gadget farebbe bene a evitarlo ogni volta che ne ha la possibilità. Lo standard USB 1.0 risale al 1996 e da allora l’industria tecnologica ha sfornato così tante varianti da rendere quasi ironica la parola “universale” contenuta nella sigla. Sembrano più numerose delle barrette di cioccolato di Willy Wonka. Persino sui computer più avanzati capita di trovare un mix di porte USB Type A e USB Type C, con qualche istante perso a capire dove collegare i cavi USB 4.

Tra tutte le versioni nate negli anni, il micro USB è stata una delle più fortunate perché ha portato i vantaggi del trasferimento dati e della ricarica anche sui dispositivi più piccoli. È arrivato dopo altri formati come il mini USB ma ha resistito molto più a lungo. Non è raro avere ancora in casa qualche prodotto con questo connettore e, nonostante la transizione ormai diffusa verso USB Type C, nei negozi si trovano tuttora cavi e accessori nuovi basati sul vecchio standard. Quando si può scegliere conviene però prestare attenzione alla porta di alimentazione, perché il micro USB finisce solo per frenare prestazioni e compatibilità.

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I limiti del micro USB tra velocità e potenza

In linea generale la presenza di una porta micro USB segnala che un prodotto è datato oppure che il produttore ha cercato di risparmiare. Il formato risale al 2007, lo stesso anno in cui debuttò il primo iPhone, un’eternità in ambito tecnologico. USB Type C probabilmente fa salire un po’ i costi di produzione, ma solo in termini relativi. Lo standard è stato introdotto nel 2014, quindi oltre dieci anni fa, ed è ormai così comune che perfino i ventilatori USB più economici hanno abbandonato il vecchio connettore.

Il nodo principale riguarda però le specifiche tecniche. Con il micro USB la velocità di trasferimento si ferma di norma ai 480 Mbps di USB 2.0, mentre USB 3.0 arriva a 5 Gbps e USB 4 parte addirittura da 40 Gbps. Sul fronte dell’energia il divario diventa ancora più pesante. I caricatori da muro micro USB difficilmente superano i 7,5W, un valore quasi glaciale se confrontato con alcuni portatili e smartphone Android che grazie alla ricarica rapida via USB Type C vanno oltre i 100W. Nei casi più estremi i dispositivi che sfruttano fino in fondo lo standard USB Power Delivery possono toccare i 240W.

C’è poi la questione della compatibilità, che pesa sulla comodità di tutti i giorni. Visto che il micro USB non è più diffuso, bisogna portarsi dietro cavi diversi da quelli usati per ricaricare tutto il resto, con più ingombro nella borsa e prese occupate che potrebbero servire ad altri cavi USB Type C. Gli adattatori aiutano ma risultano scomodi. A questo si aggiunge il fatto che il vecchio connettore non è reversibile, quindi ogni tanto tocca armeggiare per trovare il verso giusto, e i suoi pin si piegano molto più facilmente. Con il passare del tempo sarà sempre più difficile trovare prodotti nuovi con questa porta, un po’ come succede con i cavi compositi per un vecchio videoregistratore nelle grandi catene di elettronica. Sui nuovi smartphone e computer, poi, il micro USB è già sparito.

Quando i dispositivi micro USB hanno ancora senso

Per alcune categorie di prodotti il vecchio standard non rappresenta un vero problema. Gli auricolari wireless, per esempio, hanno batterie piuttosto piccole e anche 7,5W possono bastare per ricaricarli in fretta. Con i Powerbeats3 di Apple, basati proprio sul micro USB, cinque minuti di ricarica garantivano un’ora di ascolto. Per quanto riguarda i dati, 480 Mbps restano più che sufficienti per trasferire file sotto il gigabyte.

Nella maggior parte dei casi vale quindi la pena tenersi i dispositivi micro USB già in possesso. Non ha senso spendere soldi o generare rifiuti elettronici se la porta è l’unico difetto di un oggetto. Basta conservare un cavo dedicato per il vecchio Kindle, la torcia, il controller o accessori simili. Quando si tratta di comprare qualcosa di nuovo, però, la scelta migliore è USB Type C. Le prestazioni saranno con ogni probabilità superiori e alla lunga si potrebbe perfino risparmiare, evitando di dover sostituire anzitempo un prodotto quando i limiti del micro USB iniziano a farsi sentire.

Anche nei settori dove il vecchio connettore conserva una sua utilità, USB Type C offre vantaggi concreti. I Powerbeats3 garantivano fino a 12 ore di autonomia senza custodia, mentre i Powerbeats Pro 2 arrivano con una custodia di ricarica USB Type C che porta il totale fino a 45 ore di riproduzione, una soluzione difficilmente realizzabile con il micro USB.

Fonte: TecnoAndroid