Truffe telefoniche: ecco perchè le chiamate estere sono aumentate

Come ben sapete lo scorso 19 novembre i vari provider telefonici italiani hanno ricevuto l’obbligo vincolante di bloccare tutte le chiamate truffaldine circolanti sulle loro reti, di conseguenza tutti gli utenti hanno assistito ad un vero e proprio cambio radicale e benefico dal momento che non hanno più visto l’arrivo di estranee telefonate con strani prefissi italiani che in caso di risposta proponevano depuratori d’acqua, investimenti decisamente poco probabili e tante altre idee dietro le quali sicuramente si celava una truffa.

A seguito di questo importante cambiamento che blocca di fatto il fenomeno dello Spoofing, abbiamo assistito però purtroppo all’arrivo di un altro fenomeno, queste chiamate infatti sono state letteralmente rimpiazzate da chiamate direttamente da prefissi esteri, si tratta di un fenomeno collaterale dietro il quale però c’è una spiegazione decisamente razionale e diretta, scopriamo di cosa si tratta.

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Ora usano i numeri originali

Il cambio avvenuto il 19 novembre ha mostrato degli effetti benefici decisamente evidenti, basti pensare che il numero di telefonate bloccate nell’arco di una delle giornate più intense ha toccato quota 7,46 milioni, alcuni utenti ovviamente hanno notato più di altri questo cambiamento, ma allo stesso tempo i dati parlano chiaro dal momento che in passato in alcuni periodi il traffico correlato alle chiamate scam rappresentava quasi il 90% del traffico telefonico totale.

Gli stessi utenti però hanno assistito in modo proporzionale alla scomparsa di queste telefonate all’arrivo di una nuova serie di telefonate caratterizzate da prefissi esteri decisamente poco diffusi, dietro queste telefonate purtroppo si celano nuovamente le medesime truffe di cui abbiamo parlato in precedenza, la spiegazione dietro questo fenomeno è abbastanza semplice, ora i truffatori utilizzano semplicemente i numeri esteri originali che appartengono a nazioni all’interno delle quali non è presente una norma legislativa che va a bloccare le telefonate di questo genere, come in Italia.

Di conseguenza, quello che prima veniva utilizzando numeri italiani adesso avviene utilizzando numeri stranieri che ovviamente non vengono riconosciuti dal sistema presente qui in Italia e quindi possono arrivare senza nessun tipo di problema al destinatario designato.