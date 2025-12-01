Truffe nei marketplace dell’usato: i nuovi inganni che colpiscono chi compra e chi vende

Il mercato dell’usato è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Smartphone, console, elettrodomestici e accessori tech cambiano proprietario grazie a piattaforme e app sempre più diffuse. Questo boom ha però attirato anche chi sfrutta la fiducia tra privati per organizzare truffe sofisticate, capaci di colpire sia chi vende sia chi cerca un’occasione. Molti raggiri nascono da annunci costruiti ad arte, profili falsi e pagine che imitano i servizi più noti. I criminali puntano soprattutto su dispositivi molto richiesti: telefoni recenti, smartwatch, prodotti Apple, biciclette elettriche. A volte non rubano l’oggetto, ma i dati personali o i soldi inviati come “anticipo”.

Le tecniche più usate nei raggiri dell’usato

Il finto acquirente “troppo disponibile”

Una delle truffe più comuni parte da un acquirente che si mostra estremamente interessato e pronto a pagare subito. Usa un tono educato, propone metodi di pagamento veloci e chiede di proseguire la conversazione fuori dalla piattaforma. A quel punto invia un link che rimanda a un sito molto simile a quello del marketplace, dove richiede l’inserimento di dati bancari con la scusa di “ricevere il pagamento”. In realtà è un portale fasullo, costruito per appropriarsi delle credenziali.

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Prodotti che non esistono e pagine fotocopia

Il fenomeno colpisce anche chi compra. Alcuni annunci mostrano foto reali prese da negozi o recensioni, ma l’oggetto non esiste. Dopo il pagamento, il venditore sparisce e il profilo viene cancellato. In altre occasioni vengono replicate intere pagine di servizi noti, con loghi e grafica identica agli originali, ma con un indirizzo web leggermente diverso. È un inganno pensato per chi utilizza smartphone e non vede subito la differenza.

Come evitare di cadere nella trappola

Il primo passo è restare sempre all’interno delle piattaforme ufficiali, senza spostare le conversazioni su chat esterne. I marketplace affidabili includono sistemi di protezione per i pagamenti e non chiedono mai dati bancari tramite link. È importante controllare con attenzione il profilo del venditore o dell’acquirente: recensioni, storico delle transazioni e data di iscrizione sono indicatori utili.

Un ulteriore accorgimento è evitare pagamenti anticipati se l’annuncio appare troppo conveniente.

I truffatori puntano proprio sull’impulsività e sulla fretta di aggiudicarsi un affare. Verificare il numero di serie degli oggetti tecnologici, preferire consegne a mano e utilizzare metodi sicuri riduce drasticamente il rischio. Il mercato dell’usato offre opportunità reali, ma è diventato anche uno spazio dove l’inganno circola con grande facilità. Un minimo di prudenza è ormai indispensabile quanto la ricerca del prezzo migliore.