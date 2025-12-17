Truffa su WhatsApp: il concorso fantasma che svuota i conti

WhatsApp continua a combattere con casi di truffa, che vorrebbero sfruttare la piattaforma per fini nefasti per gli utenti. Ci sono due tipi di truffe, quelle che vogliono soltanto estorcere del denaro, e quelle che vogliono appropriarsi dell’account degli utenti, al fine di avere accesso a qualsiasi informazione personale.

In entrambi i casi, gli utenti potrebbero perdere ingenti somme di denaro, ed è per questo motivo che bisogna prestare davvero attenzione a tutti i tipi di messaggi che si ricevono. Non solo a quelli che provengono da numeri sconosciuti, ma anche quelli da amici e familiari, perché a loro volta potrebbero essere stati vittime di truffe.

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WhatsApp e la truffa del falso concorso

Tra le truffe più utilizzate in questo momento e che sfruttano WhatsApp, vi è quella famosa del concorso a premi. Gli utenti vengono adescati sui social network, tramite dei finti concorsi a cui doversi iscrivere per ricevere poi un premio.

Una volta che si clicca sul link per iscriversi al concorso, tra i tanti dati personali da inserire, bisogna digitare anche il proprio numero di telefono. A questo punto, il cybercriminale sfrutterà il numero di telefono della vittima per tentare di accedere al suo WhatsApp. Di conseguenza alla vittima arriverà un messaggio con un codice a otto cifre.

Successivamente, la vittima riceverà un ulteriore messaggio su WhatsApp. Ci sarà la richiesta di quel codice, con la scusa che di fondamentale importanza per la partecipazione al concorso a premi. Ovviamente non esiste nessun concorso a premi, e fornire quel codice significa fornire accesso completo al proprio account di WhatsApp.

Una volta che i malintenzionati hanno accesso agli account di WhatsApp delle vittime, quest’ultime possono anche perdere completamente il proprio profilo sulla piattaforma, oltre a permettere a questi malintenzionati di aver accesso a tutte le informazioni personali sulle varie chat dell’app.