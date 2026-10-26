Trasgressione contagiosa: il cattivo esempio si imita di più

Bastano poche persone decise a infrangere le regole per spingere anche gli altri nella stessa direzione. È il punto di partenza di uno studio che ha osservato come la trasgressione riesca a propagarsi all’interno di un gruppo quasi come un contagio, con un effetto più forte di quanto ci si potrebbe aspettare. Chi vede qualcuno violare una norma tende infatti a seguirne l’esempio con maggiore facilità rispetto a quando ha davanti una persona che le norme le rispetta alla lettera. Il risultato mette in discussione un’idea piuttosto diffusa, cioè che il buon esempio abbia sempre lo stesso peso di quello cattivo.

Perché chi trasgredisce viene imitato più facilmente

Il dato più interessante della ricerca riguarda proprio questa asimmetria. Secondo quanto emerso, le persone mostrano una maggiore propensione a imitare chi viola le regole piuttosto che chi le segue. Non si tratta di una differenza marginale né di una semplice curiosità statistica, perché tocca il modo in cui ciascuno osserva gli altri per capire come comportarsi. In un contesto condiviso lo sguardo cade spesso su ciò che fanno gli altri e la condotta di chi esce dagli schemi sembra avere un potere di attrazione superiore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

C’è poi un aspetto ancora più sorprendente. In alcuni casi chi assiste a una violazione non si limita a ripeterla ma arriva addirittura a superare il trasgressore, spingendosi oltre il limite già oltrepassato da altri. È come se la prima infrazione aprisse una porta e chi viene dopo si sentisse autorizzato ad allargarla. Ecco perché il titolo dell’indagine parla di un fenomeno contagioso: non serve che sia la maggioranza a comportarsi male, perché anche un numero ridotto di persone può innescare una reazione a catena capace di coinvolgere un intero gruppo.

Questa dinamica aiuta a leggere con occhi diversi tante situazioni collettive. La forza del cattivo esempio non dipende dalla quantità di chi lo dà ma dalla visibilità del gesto e dalla disponibilità degli altri a considerarlo accettabile. Una volta che la soglia viene superata da qualcuno, il confine tra lecito e non lecito diventa più sfumato agli occhi di chi osserva.

Il freno delle conseguenze nel mondo reale

Lo scenario descritto potrebbe sembrare piuttosto preoccupante, ma la ricerca suggerisce anche un elemento di equilibrio. Fuori dalle condizioni dello studio entrano in gioco le conseguenze reali, quelle che le persone devono effettivamente affrontare quando decidono di trasgredire. Ed è proprio questo fattore che, secondo gli autori, potrebbe contribuire a mantenere i comportamenti entro certi limiti.

In altre parole la tendenza a seguire chi rompe le regole esiste ed è documentata, però nella vita di tutti i giorni il rischio di pagare un prezzo concreto agisce come un contrappeso. La spinta all’imitazione non scompare ma deve fare i conti con ciò che può accadere dopo. Il contagio della trasgressione trova così un ostacolo naturale nelle ripercussioni che ogni scelta porta con sé, e secondo lo studio sono proprio le conseguenze del mondo reale a poter tenere le persone in riga.

Fonte: TecnoAndroid