Nuova Hyundai Kona, il muletto è già in strada: debutto nel 2027

La nuova Hyundai Kona ha cominciato a muovere i primi passi lontano dai riflettori. Un video spia ha infatti immortalato un muletto del SUV coreano mentre affronta alcuni test su strada, segno che il lavoro sulla prossima generazione è già entrato in una fase concreta. Il debutto è atteso per il 2027 e quindi c’è ancora parecchia strada da percorrere, letteralmente, prima di vedere il modello definitivo. Intanto però il fatto che un esemplare di prova circoli già sulle strade aperte al traffico dice molto sul punto in cui si trova il progetto.

Cosa significa vedere un muletto della nuova Kona in strada

Per chi segue il mondo dell’auto il termine muletto è familiare, ma vale la pena spiegarlo in modo semplice. Si tratta di un prototipo che le case costruttrici utilizzano per mettere alla prova una vettura ancora in fase di sviluppo. Non è l’auto finita e non va considerata come tale. È piuttosto uno strumento di lavoro che serve agli ingegneri per raccogliere dati, verificare il comportamento del veicolo nelle condizioni reali e correggere quello che non funziona come previsto.

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Quando un esemplare del genere finisce davanti a una telecamera durante le prove su strada la curiosità degli appassionati si accende subito. Ed è comprensibile. Di solito questi prototipi viaggiano con coperture e camuffamenti pensati proprio per nascondere le forme della carrozzeria e non svelare in anticipo il design. Per questo motivo le immagini raccolte in questa fase vanno sempre prese con le pinze, perché raccontano più l’avanzamento del progetto che il suo aspetto finale.

Nel caso della nuova Hyundai Kona il filmato conferma soprattutto una cosa, e cioè che lo sviluppo della prossima generazione è partito e che il costruttore coreano ha deciso di portare il proprio SUV fuori dai centri di collaudo per metterlo alla prova nel mondo reale. Un passaggio obbligato per qualsiasi modello che punti ad arrivare sul mercato senza sorprese.

Una tabella di marcia che porta al 2027

Il calendario indicato per l’arrivo della nuova Kona è il 2027. Tra i primi avvistamenti di un prototipo e la presentazione ufficiale passa generalmente un periodo piuttosto lungo, durante il quale il veicolo viene sottoposto a una lunga serie di verifiche. Le prove su strada servono a capire come si comporta l’auto con il traffico vero, sui diversi tipi di asfalto e nelle situazioni di guida di tutti i giorni, cose che nessuna simulazione al computer riesce a riprodurre fino in fondo.

È proprio in questa fase che si limano i dettagli. Assetto, comfort e affidabilità vengono controllati più volte prima di dare il via libera alla produzione. Per un modello importante come il SUV di Hyundai ogni passaggio conta, perché si tratta di un’auto pensata per un pubblico ampio che si aspetta un prodotto solido e senza difetti.

Il video spia rappresenta dunque soltanto il primo tassello di un percorso che nei prossimi mesi potrebbe regalare altri avvistamenti, magari con prototipi via via meno camuffati man mano che il progetto si avvicina alla forma definitiva. Per ora l’unico punto fermo riguarda la tempistica. La nuova Hyundai Kona sta affrontando i primi test su strada con un muletto e il suo arrivo è previsto nel 2027.

Fonte: TecnoAndroid