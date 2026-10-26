PlayStation 2 come lettore DVD: i dischi che legge ancora oggi

Chi conserva ancora una PlayStation 2 funzionante può usarla come lettore DVD anche oggi. C’è però un dettaglio da non sottovalutare, perché la console non accetta qualsiasi disco ma soltanto quelli che presentano determinati requisiti. La vecchia macchina da gioco sa ancora fare il suo lavoro con i film, ma prima di inserire il primo disco nel cassetto conviene conoscere qualche regola di base. Altrimenti il rischio concreto è di restare davanti a uno schermo che non mostra nulla.

Il tema riguarda più persone di quanto si potrebbe pensare. Le console di quella generazione sono rimaste in tantissime case, spesso dimenticate in un mobile o in soffitta. Molte di loro, una volta collegate di nuovo al televisore, si accendono senza problemi. Per questo la domanda torna spesso fra chi ritrova la propria PS2 e una pila di vecchi film su disco.

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Quando la PlayStation 2 portò i DVD nelle case

Per capire perché questa funzione abbia ancora un senso bisogna fare un passo indietro fino al 2000, l’anno in cui la PlayStation 2 arrivò nei negozi. Non era soltanto una nuova console per videogiochi. Con lei il lettore DVD entrò anche in case che non avevano ancora un apparecchio dedicato alla visione dei film. In molte famiglie quindi la macchina da gioco diventò di fatto il primo strumento per guardare un DVD sul televisore del salotto.

Questa doppia natura rappresentò uno degli aspetti più interessanti della console. Chi la acquistava si portava a casa un dispositivo per giocare e allo stesso tempo un modo per accedere al nuovo formato video, senza dover comprare un secondo apparecchio. Un vantaggio pratico che all’epoca pesava parecchio nella scelta di molti utenti.

Da allora sono passati 26 anni. Nel frattempo il modo di guardare film e serie è cambiato radicalmente, eppure la console di allora conserva intatta quella capacità di riprodurre i dischi ottici. Chi ne possiede ancora un esemplare in buone condizioni può riscoprirla come lettore, senza bisogno di accessori particolari, almeno sulla carta.

Cosa sapere prima di usarla come lettore DVD

Il punto centrale resta proprio quello dei requisiti dei dischi. La PlayStation 2 non è un lettore universale e non riproduce ogni tipo di DVD si trovi in circolazione. Funziona soltanto con i supporti che rispettano certe caratteristiche, e questo significa che non tutti i film conservati in casa saranno necessariamente compatibili con la console.

C’è poi un aspetto altrettanto banale ma decisivo. Per sfruttare la funzione serve una PS2 funzionante. Dopo tanti anni non è scontato che ogni esemplare sia ancora in perfetta forma, quindi la prima verifica riguarda lo stato della macchina stessa. Se la console si accende e legge regolarmente i dischi, allora può tornare utile anche come lettore per i film.

Alcune cose vanno dunque sapute in anticipo, ed è su questi aspetti che si gioca la buona riuscita dell’esperimento. La possibilità esiste ed è concreta, ma la PlayStation 2 resta legata ai limiti con cui è nata. Funziona ancora come lettore DVD, purché il disco inserito presenti i requisiti che la console è in grado di gestire.

Fonte: TecnoAndroid