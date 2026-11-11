Traffico a Madrid: 50 ore l’anno perse in coda, e peggiora

Ci vogliono appena sei minuti in meno per andare in auto da Leganés alla stazione di Chamartín che per coprire il tragitto tra Burgos e Bilbao. È bastato un messaggio sui social, accompagnato dallo screenshot dei tempi di percorrenza e da un laconico “Madrid è collassata”, per raccogliere 6.000 like e fotografare cosa sia diventato il traffico a Madrid. La capitale spagnola somiglia sempre di più a Los Angeles, e non certo per il clima. Il punto in comune sono gli ingorghi permanenti che ogni mattina bloccano strade e tangenziali.

Si potrebbe liquidare quell’immagine come il frutto di una giornata particolarmente agitata, con lo sciopero dei Cercanías, i treni suburbani, e la minaccia di pioggia che complica sempre la circolazione in città. Il problema però va molto oltre l’episodio isolato. Nel giro di pochi anni Madrid si è trasformata in una città con una coda perenne nelle ore del mattino. C’è chi racconta di impiegare ogni giorno circa due ore per andare da Fuenlabrada ad Alcobendas per lavoro. E percorrere appena dodici chilometri può richiedere un’ora intera, a seconda che le scuole siano aperte, che abbiano chiuso un nuovo tratto della A5, che due auto si siano scontrate o chissà cos’altro. Il risultato non cambia mai: traffico, traffico e ancora traffico, giorno dopo giorno.

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L’aspetto forse più preoccupante è che non si tratta affatto di una novità. Nel 2018 i madrileni passavano bloccati in coda 42 ore all’anno secondo l’INRIX Global Traffic Scorecard, il rapporto che misura ogni anno il tempo perso nelle grandi città del mondo. Oggi lo stesso studio indica che quel dato è salito a 50 ore. Madrid resta lontana dagli incubi della viabilità mondiale, visto che Istanbul, Città del Messico e Chicago raddoppiano questa cifra, ma la situazione peggiora anno dopo anno.

Traffico a Madrid: quando la coda diventa parte dell’identità cittadina

Nel 2019, in piena campagna contro Madrid Central, la prima zona a basse emissioni della città che limitava l’accesso ad alcune auto nel centro storico, Isabel Díaz Ayuso dichiarava che “gli ingorghi sono un segno d’identità di Madrid”. L’attuale presidente della Comunità di Madrid, allora candidata alla carica, si riferiva alle code notturne, ma la frase rende bene l’idea di come la città abbia accettato di vivere imbottigliata come un fatto quotidiano. “Se a me piacciono gli ingorghi? Ovviamente no, ma fanno parte della vita di Madrid”, aveva aggiunto. Su questo punto concorderà sicuramente chi spreca ore ogni giorno sulle circonvallazioni madrilene.

Nel 2021 la fine diffusa del telelavoro dopo la pandemia ha riportato le auto su strade e autostrade ogni mattina. Un martedì qualunque di ottobre di quell’anno la città era andata in tilt per colpa dei cantieri, del rientro negli uffici e di un incidente. Nello stesso periodo gli spostamenti nella capitale risultavano calati di un milione, eppure le macchine in circolazione erano esattamente le stesse.

Cantieri, treni in ritardo e città dormitorio

Le cause sono molteplici. Tra quelle temporanee c’è una lunga lista di lavori in corso, dalla A5 a Parque Ventas, da Conde de Casal a Madrid Nuevo Norte, a cui si sommano complicazioni come uno sciopero dei Cercanías, il prossimo sciopero generale o le chiusure di carreggiate dovute agli stessi cantieri. Alcuni disagi che dovrebbero essere passeggeri sono diventati cronici. Il servizio Cercanías convive ogni mattina con ritardi e guasti, mentre la Metro si sta ampliando ma le nuove linee arrivano quando la città vive questa congestione mattutina da oltre un lustro.

Poi c’è la cintura delle città dormitorio, che continua a crescere senza infrastrutture in grado di reggerla. La A42 ne è l’esempio perfetto: è diventata una trappola, intasata tutte le mattine, mentre accanto corre un’autostrada a pedaggio completamente vuota. L’aumento di residenti nei comuni a sud di Madrid e nel nord della provincia di Toledo non è stato accompagnato da un trasporto pubblico all’altezza. Il caso del sud è solo uno dei tanti in una regione che l’anno scorso è cresciuta il doppio rispetto alle altre comunità autonome spagnole. La capitale, ormai un buco nero che attira investimenti, ha bisogno di sempre più lavoratori che però non possono permettersi una casa in città, o almeno non una servita da mezzi davvero efficienti.

L’urbanistica ha così generato un flusso evidente. Molti di quelli che cercano un alloggio accessibile dormono nel sud della città e della regione, ma lavorano nel nord. Il fenomeno si aggrava con una pianificazione che ha privilegiato i PAU, quartieri a bassa densità pensati per l’auto dove il trasporto pubblico funziona molto peggio, e anche gli ultimi progetti approvati non si discostano molto da questo modello. La situazione è talmente insostenibile che Valladolid sta attirando lavoratori madrileni grazie ai collegamenti con la capitale, mentre Segovia e Toledo sono da tempo in parte città dormitorio di Madrid. L’ingegnere César Franco, che sostiene come si sia preferito inaugurare piuttosto che conservare, spiega che le infrastrutture vengono pensate in un contesto sociale ed economico che, al momento della realizzazione, è ormai completamente diverso, perché servono una, due e perfino tre decadi per portare a termine i progetti.

Fonte: TecnoAndroid