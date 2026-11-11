Jensen Huang di NVIDIA e la presunta spia cinese: i rischi per l’AI USA

Tra i bersagli più ovvi per un’operazione di spionaggio, Jensen Huang occupa probabilmente uno dei primi posti al mondo. Il CEO di Nvidia guida una delle aziende più preziose del pianeta, controlla la tecnologia più richiesta dal boom dell’intelligenza artificiale e frequenta presidenti, amministratori delegati e personaggi influenti di ogni genere. Indossa pure una celebre giacca di pelle. Proprio per questo la sua ammissione di aver avuto una relazione con una donna sospettata di essere una spia cinese ha fatto tanto rumore, anche perché l’attività della donna sarebbe stata già nota all’intelligence americana e perfino al presidente Donald Trump. Le ricadute vanno ben oltre il suo matrimonio, la sua reputazione o l’azienda stessa. Secondo diversi esperti l’episodio rischia di scuotere l’intera industria statunitense dell’AI, di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale e di erodere il fragile vantaggio tecnologico degli Stati Uniti sulla Cina.

Perché i chip Nvidia pesano così tanto nella sfida con la Cina

Nvidia è il leader indiscusso dei chip AI avanzati, una delle risorse più scarse del settore. Per costruire modelli di intelligenza artificiale servono talento, energia, capitali e dati, ma i processori di fascia alta restano un ingrediente decisivo e solo una manciata di aziende sa progettarli o produrli ai massimi livelli. Il colosso guidato da Huang finisce così per fare da guardiano a un hardware diventato il vero collo di bottiglia dello sviluppo globale. Non a caso realtà americane come Meta, Anthropic e OpenAI stanno lavorando a chip propri, in parte per ridurre la dipendenza dal gruppo, pur continuando a spendere miliardi per assicurarsi sempre più potenza di calcolo.

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Per Pechino quella strettoia è ancora più soffocante. Washington ha limitato la vendita dei semiconduttori più avanzati al Paese nella speranza di frenarne i progressi, che sono stati notevoli e che secondo le stime collocano la Cina a pochi mesi di distanza dagli Stati Uniti. In risposta il governo cinese ha fatto delle alternative nazionali una priorità strategica, anche se i suoi campioni restano ancora indietro rispetto a Nvidia sulla frontiera tecnologica. Nel frattempo è fiorito un vivace mercato nero dei chip soggetti a restrizioni.

Emily Kilcrease, senior fellow e direttrice del programma energia, economia e sicurezza del Center for a New American Security, spiega che ottenere più chip Nvidia sarebbe la vittoria più evidente per Pechino. La Cina può contare su energia abbondante e su un solido ecosistema di modelli open weight, ma senza i processori più recenti “non può colmare il divario con le capacità di frontiera statunitensi”. E con quei chip, avverte, “il vantaggio americano potrebbe svanire nel giro di settimane o mesi”.

Informazioni, influenza e il rischio per tutta l’industria

Quanto la presunta operazione abbia funzionato su questo fronte non è chiaro. Non esistono prove pubbliche che Jensen Huang abbia favorito il passaggio di chip vietati verso la Cina o che informazioni sensibili siano arrivate da lui. Eppure aziende legate alla presunta spia, Alice Huang, che non ha alcuna parentela con il manager, avrebbero reso possibili vendite di chip Nvidia alla Cina per almeno 6 miliardi di euro circa. Kyle Chan, fellow della Brookings, teme che società con presunti legami cinesi abbiano goduto di un accesso prioritario alle GPU più recenti, cosa che “in un periodo di scarsità” renderebbe molto più difficile per le aziende americane procurarsele.

Huang è inoltre un critico dichiarato delle restrizioni all’export e Nvidia investe cifre considerevoli in attività di lobbying a Washington. L’anno scorso il CEO ha ottenuto dalla Casa Bianca il via libera per esportare le GPU H200 verso “clienti approvati” in Cina e in altri Paesi. Soprattutto, gode dell’ascolto di Trump e di altri leader mondiali, il che gli garantisce una forte influenza sulle scelte politiche.

Per Sunny Cheung, fellow per gli studi sulla Cina della Jamestown Foundation, concentrarsi solo sul furto di segreti industriali è un modo “molto ristretto” di guardare allo spionaggio. “Spero che Jensen Huang non sia così sciocco da consegnare i progetti dei chip di nuova generazione a una sospetta agente dell’intelligence cinese”, osserva. I rapporti del manager con altri dirigenti tech, alti funzionari e lo stesso Trump gli offrono uno sguardo privilegiato su come ragionano le persone più potenti del Paese. Pechino potrebbe sfruttare dati sui piani infrastrutturali delle aziende americane, sul loro fabbisogno di calcolo o sulle tendenze del settore per orientare la propria strategia industriale. Il valore andrebbe anche oltre l’AI, con indizi sulle valutazioni della Casa Bianca riguardo ai controlli sulle esportazioni o sulle opinioni private dei vertici della Silicon Valley su Cina e Taiwan.

Poi c’è l’altra faccia della medaglia. Destabilizzare Nvidia, come lo scandalo sta già facendo, può scuotere l’intero comparto americano. Pochi gruppi sono legati in modo così stretto all’immagine del proprio fondatore: Huang ha creato l’azienda oltre trent’anni fa e da allora ne è presidente, amministratore delegato e membro del consiglio. Pur detenendo una quota relativamente piccola, per molti versi Nvidia coincide con lui. Le azioni sono scese da quando la notizia è emersa. “Quando gran parte dell’infrastruttura AI americana dipende da una sola azienda, qualsiasi problema serio di sicurezza o di governance può creare incertezza in tutto il settore”, sottolinea Cheung.

Kilcrease condivide i timori e ricorda che le indagini già avviate “assorbiranno un’enorme quantità di energie all’interno dell’azienda”. Se le distrazioni dovessero rallentare decisioni, lanci di prodotti o la distribuzione di chip già scarsi, laboratori e hyperscaler come OpenAI e Anthropic “potrebbero avere seri problemi ad accedere alla potenza di calcolo di cui hanno bisogno”, e passare ad altro hardware “richiede tempo”. Nella corsa all’intelligenza artificiale il tempo vale oro, perché anche piccoli ritardi americani aiutano i rivali cinesi a recuperare terreno. Per Pechino, però, la vicenda potrebbe ritorcersi contro ora che tutto è venuto alla luce. “Le probabilità che il Congresso approvi una legge sul controllo dei chip AI sono appena schizzate alle stelle”, afferma Kilcrease.

Fonte: TecnoAndroid