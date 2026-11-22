I principali costruttori giapponesi hanno deciso di lavorare insieme sulla standardizzazione dei componenti auto, con un progetto che coinvolge Toyota, Nissan e Honda e che dal 2027 punta a ridurre le differenze tra i pezzi impiegati dalle varie case. L’idea è piuttosto semplice da spiegare, molto meno da realizzare: meno specifiche diverse per parti che svolgono la stessa funzione, più collaborazione tra aziende e una filiera produttiva più efficiente. Il 19 novembre 2026 la Japan Automobile Manufacturers Association, cioè la JAMA, ha messo nero su bianco i primi tre ambiti di intervento e ha dato ufficialmente il via all’iniziativa. A promuoverla è il presidente dell’associazione Koji Sato, che è anche vicepresidente di Toyota Motor Corporation e che vuole superare alcune delle storiche divergenze tecniche tra i marchi del Paese.

Acciaio, plastiche e cablaggi: i primi tre fronti

La JAMA ha individuato come punto di partenza acciaio, resine plastiche e wire harness, ovvero i cablaggi elettrici che collegano i diversi sistemi della vettura. Non si tratta di una scelta casuale, perché sono materiali e componenti presenti in grandi quantità in ogni veicolo e pesano parecchio sui costi di produzione. Sul versante dell’acciaio i costruttori vogliono avvicinare le specifiche tecniche adottate dalle singole aziende, uniformando in particolare i requisiti e i criteri con cui viene valutata la qualità. Nel pacchetto rientra anche una razionalizzazione dei materiali utilizzati in piccole quantità, quelli che spesso finiscono per complicare la gestione degli approvvigionamenti.

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Per le resine plastiche il lavoro si concentrerà soprattutto sui materiali riciclati. Il piano prevede standard comuni per la qualità, per le procedure di valutazione e per le caratteristiche stesse dei materiali, così da favorire il recupero delle risorse e costruire una catena di fornitura più snella. Il tutto in linea con gli obiettivi di economia circolare e di decarbonizzazione che il settore si è dato.

Il capitolo più complicato è probabilmente quello dei cablaggi elettrici. Secondo i dati presentati dall’associazione, le varianti utilizzate a livello globale dai suoi membri sono circa 70.000, un numero che rende bene l’idea della frammentazione attuale. La strategia punta a ridurre drasticamente queste tipologie, a uniformare le specifiche dei cavi e i criteri di valutazione e a spingere sull’automazione dei processi produttivi.

Il ruolo dei fornitori e l’apertura verso l’estero

La collaborazione non resterà confinata ai rapporti tra le case automobilistiche. Il progetto coinvolgerà anche i fornitori di materiali e componenti, inizialmente quelli giapponesi, con l’intenzione di allargare in un secondo momento il confronto agli operatori internazionali. Nel caso dei cablaggi, per esempio, è prevista una codifica più uniforme dei cavi, compresi quelli ad alta tensione che per ragioni di sicurezza vengono normalmente identificati con il colore arancione.

Tra gli aspetti su cui intervenire figurano anche le caratteristiche dei connettori e le relative procedure di verifica. Un altro obiettivo riguarda un impiego più ampio dei cavi in alluminio, utili per ridurre il ricorso al rame e alleggerire i cablaggi. Secondo Koji Sato questa intesa dovrebbe permettere alle aziende di dedicare più risorse alla creazione di valore e allo sviluppo di tecnologie innovative, invece di continuare a gestire specifiche differenti per componenti che in fondo fanno la stessa cosa.

Una filiera più solida contro la concorrenza cinese

Il programma verrà esteso gradualmente ad altre parti del veicolo e coinvolgerà anche l’associazione dei produttori giapponesi di componenti. L’obiettivo dichiarato è costruire una filiera automobilistica più robusta e competitiva, in grado di sostenere gli investimenti richiesti dalle auto di nuova generazione. Con la crescita dei costruttori cinesi che sta rendendo il mercato globale sempre più affollato, il Giappone ha scelto di fare della cooperazione industriale uno strumento concreto per difendere e rafforzare la propria posizione.

Fonte: TecnoAndroid