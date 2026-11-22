Con Firefox 160 Mozilla porta il concetto di picture in picture ben oltre i video. La novità si chiama Mini Window e permette di trasformare un’intera pagina web, oppure soltanto una sua porzione, in una piccola finestra che resta sempre sopra tutte le altre applicazioni. Si può spostare ovunque sullo schermo e ridimensionare a piacimento, proprio come succede da anni con i filmati che si staccano dalla pagina.

Quel riquadro video che insegue l’utente da una scheda all’altra è ormai un’abitudine consolidata. Quasi ogni sito e ogni app di streaming lo offre, e le reazioni restano divise tra chi non riesce più a farne a meno e chi lo considera una seccatura bella e buona. Mozilla si è posta una domanda piuttosto semplice, cioè perché limitare questa comodità ai soli contenuti video. Da quella riflessione nasce Mini Window, che debutta proprio con la versione 160 del browser.

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Gli scenari d’uso sono parecchi. Basta pensare a un documento di riferimento da tenere sott’occhio mentre si scrive, a una dashboard con i numeri aggiornati in tempo reale o a una guida da seguire passo dopo passo senza perderla mai di vista. Niente più salti continui da una finestra all’altra e niente più quel leggero mal di mare da Alt+Tab che chiunque passi qualche ora al computer conosce fin troppo bene.

Come spostare un’intera scheda in Mini Window

Il primo metodo è anche il più immediato. Si apre la pagina desiderata su Firefox e si fa clic destro sulla relativa scheda. Dal menu si sceglie la voce Move Tab e subito dopo Move to Mini Window. A quel punto la scheda scompare dalla barra e ricompare come finestra autonoma, sempre in primo piano rispetto a tutto il resto.

La finestrella si può trascinare, allargare e rimpicciolire senza troppi pensieri. In alto a destra trova posto un pulsante di ritorno che riporta la pagina esattamente dove si trovava prima, cioè in mezzo alle altre schede del browser, come se nulla fosse successo.

Chi prevede di sfruttare spesso la funzione può aggiungere un pulsante dedicato alla barra degli strumenti. Basta un clic destro sulla barra, poi la voce Customize Toolbar, e infine si trascina l’icona di Mini Window nella posizione preferita. Da quel momento diventa questione di un attimo decidere se spostare tutta la scheda oppure soltanto una parte del suo contenuto.

Ritagliare solo una sezione della pagina

Il secondo metodo è più raffinato perché consente di isolare esclusivamente il pezzo che serve davvero. Si fa clic destro in un punto qualsiasi della pagina e si seleziona Move Section to Mini Window. Firefox permette allora di delimitare l’area da isolare, con un meccanismo molto simile a quello dello strumento di cattura dello schermo. Una volta definita la zona si preme Move to Mini Window e il gioco è fatto. In caso di errore sono disponibili i comandi per annullare l’operazione o ricominciare da capo.

Ci sono poi un paio di dettagli che non risultano proprio evidenti al primo utilizzo. Mini Window non genera una copia della pagina ma sposta fisicamente l’intera scheda fuori dalla barra di Firefox. Quando si sceglie una singola sezione la finestra resta comunque ridimensionabile, anche se le proporzioni rimangono vincolate all’elemento selezionato. Il contenuto in ogni caso continua a scorrere normalmente al suo interno.

Va tenuto presente infine che si tratta ancora di una funzione sperimentale, quindi non c’è da stupirsi se qualche sito si comporta in maniera un po’ bizzarra una volta spostato nella finestra fluttuante. Mozilla sta raccogliendo i feedback degli utenti e lavora già ai miglioramenti dello strumento.

Fonte: TecnoAndroid