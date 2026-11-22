Le equazioni di Einstein potrebbero raccontare qualcosa di inatteso sulla gravità, almeno negli ambienti più estremi dell’universo. Secondo un nuovo lavoro teorico il campo gravitazionale sarebbe in grado di modificare le proprie connessioni interne, in pratica di spezzarsi per poi ricomporsi, attraverso un processo molto simile a quello che si osserva nei campi magnetici del Sole. Un’ipotesi che apre una prospettiva diversa su una forza che di solito si immagina stabile e continua.

Dietro questa idea ci sono i calcoli di due fisici, Luca Comisso della Columbia University di New York e Felipe A. Asenjo dell’Universidad Adolfo Ibáñez in Cile. Il loro studio è stato pubblicato il 28 ottobre 2026 sulla rivista scientifica Physical Review D e si muove interamente sul piano della teoria, partendo proprio dalle equazioni che descrivono la relatività generale.

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Una gravità che cambia le proprie connessioni

Il punto di partenza è semplice da enunciare ma tutt’altro che banale da digerire. Nella visione più comune la gravità viene vista come qualcosa che agisce in modo continuo, senza strappi né riorganizzazioni improvvise. I risultati ottenuti da Comisso e Asenjo suggeriscono invece che, in determinate condizioni, il campo gravitazionale possa riorganizzare la propria struttura interna. Non sarebbe quindi un tessuto immutabile ma un sistema capace di sciogliere certi legami e di crearne di nuovi.

Il paragone scelto dagli autori è con il comportamento dei campi magnetici del Sole, dove le connessioni tra le linee di campo non restano sempre le stesse. Nella nostra stella questi legami si rompono e si ricompongono, cambiando configurazione. L’idea è che qualcosa di analogo possa avvenire anche per la gravità, con una dinamica che fino a oggi non era stata messa in evidenza in questi termini.

Il ruolo delle equazioni di Einstein negli ambienti estremi

Tutto il ragionamento poggia sulle equazioni di Einstein, il cuore matematico della relatività generale. Ed è proprio da quelle formule che emerge la possibilità di questo comportamento inedito. Non si tratta di una teoria alternativa né di una modifica alle leggi già note, ma di una lettura diversa di ciò che quelle stesse equazioni permettono di descrivere quando le condizioni diventano particolarmente intense.

Il contesto è infatti quello degli ambienti più estremi dell’universo, dove la gravità raggiunge livelli difficili anche solo da immaginare. È lì che il campo gravitazionale potrebbe mostrare questa capacità di cambiare le proprie connessioni, un po’ come accade alle strutture magnetiche solari quando vengono sottoposte a forti sollecitazioni. Lontano da queste situazioni limite, la gravità continuerebbe invece a comportarsi nel modo che tutti conoscono.

Il lavoro di Luca Comisso e Felipe A. Asenjo resta per ora un risultato di calcolo, frutto di un’analisi teorica e non di osservazioni dirette. Proprio per questo il loro studio pubblicato su Physical Review D offre uno spunto nuovo per guardare alla gravità con occhi diversi, accostandola a fenomeni che fino a oggi sembravano appartenere a tutt’altro ambito della fisica, come quelli che animano i campi magnetici della nostra stella.

Fonte: TecnoAndroid