La parola “admin” guida la classifica delle password più usate in Italia, e già questo basterebbe a descrivere lo stato della sicurezza digitale nel nostro Paese. Il dato arriva dalla nuova edizione della ricerca annuale di NordPass, che come ogni anno mette in fila le 200 combinazioni più diffuse al mondo. Il copione si ripete con sequenze numeriche, termini scontati e una certa indifferenza verso la protezione degli account. Stavolta però l’analisi del 2026 aggiunge un capitolo curioso, dedicato a come la cultura pop abbia influenzato le chiavi d’accesso nel corso dei decenni, dai Metallica fino a Skibidi Toilet.

Dalla Juventus a “ciaociao”, la classifica italiana

Tra le password più usate in Italia, subito dietro “admin” compaiono “123456”, “password” e “Password”, con la maiuscola iniziale per chi vuole sentirsi un po’ più creativo. Nelle prime 20 posizioni nove sono occupate da sequenze numeriche e tre da varianti della parola password. Non manca poi un tocco tutto nostrano visto che nella top 20 spuntano “juventus”, “Napoli1926” e “ronaldo1”, segno che la passione per il calcio arriva fino alla tastiera. Completano il quadro “ciaociao” e “Cocacola123”, che raccontano un approccio piuttosto disinvolto alla tutela dei propri dati.

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Nel resto del mondo il primo posto spetta ancora a 123456, e non si tratta di una semplice curiosità statistica. Proprio questa combinazione è stata sfruttata di recente da un hacker per violare il Registro Centrale delle Persone danese, con la conseguente diffusione dei dati personali di circa 8,8 milioni di persone. I ricercatori segnalano anche la presenza di password predefinite dei router come “ALC#FGU” e “adminHW”, rispettivamente al 116° e al 118° posto globale. Vuol dire che milioni di dispositivi connessi a internet, dai router agli oggetti per la casa intelligente, funzionano ancora con le credenziali impostate in fabbrica, una porta lasciata aperta a chiunque voglia entrare.

Qualche timido segnale positivo in realtà c’è. Le combinazioni con caratteri speciali nella classifica mondiale sono salite da 32 a 39, peccato che restino in gran parte banali. Varianti come “Admin@123” o “P@ssw0rd” non mettono in difficoltà nessun sistema di attacco automatizzato. Secondo Karolis Arbaciauskas, Head of Product di NordPass, quando non si vuole ricorrere a una password casuale conviene puntare su una passphrase lunga composta da due o tre parole, invece che su una sigla corta e comune arricchita da qualche simbolo.

Le password raccontano i decenni della cultura pop

La parte più curiosa dello studio riguarda il legame tra credenziali e cultura popolare. Prima degli anni 2000 dominavano rock e metal, con “metallica” e “Slayer007”, insieme ai classici del cinema come “corleone13” e “Rambo017”. Il decennio successivo è stato quello di anime e videogiochi, tra “sasuke”, “Narutofoda2”, “kingdomhearts3” e “eminem2004”. Negli anni 2010 sono arrivati “minecraft”, “Templerun303” e i campioni dello sport come “Lewandowski1234!” e “neymar10”. Gli anni 2020 portano invece la firma di “skibiditoilet”, “squidgamethebest”, “roblox.com1” e perfino “Covid@19” e “corona2020”.

Il problema, spiega ancora il manager di NordPass, è che ciò che amiamo ci rende prevedibili. Ai criminali informatici non serve conoscere di persona la vittima, basta sapere quali sono i suoi interessi. Unire il nome della band preferita ai tempi dell’adolescenza con l’anno di nascita produce una credenziale dal grande valore affettivo, che però potrebbe essere violata in meno di un secondo. Una precedente ricerca della stessa azienda aveva peraltro mostrato che molti adulti utilizzano ancora le password create da ragazzi.

I consigli per proteggere gli account

Dopo anni di campagne sulla sicurezza digitale la situazione appare quasi immutata, cambia il riferimento della cultura pop ma la pigrizia resta la stessa. Le indicazioni per mettere un po’ d’ordine sono quelle di sempre, niente di nuovo ma evidentemente ancora poco applicato. Servono password di almeno 14 caratteri generate in modo casuale, una diversa per ciascun account, un gestore di password per evitare di doverle ricordare tutte e l’autenticazione a due fattori attivata ovunque sia disponibile.

Fonte: TecnoAndroid