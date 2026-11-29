In India Toyota ha appena rinnovato la Toyota Innova Hycross, il modello a tre file che unisce il carattere di una minivan a quello di un SUV. Le novità sono parecchie. Il frontale è più affilato, la tecnologia a bordo cresce e debutta soprattutto un nuovo sistema ibrido flex fuel capace di funzionare anche con E85. Il quadro è molto diverso da quello americano, dove chi cerca una Toyota ibrida con tre file di sedili deve allungare parecchio il budget per una Highlander, una Grand Highlander o una Sienna. Sul mercato indiano invece la scelta passa dalla Rumion, che altro non è che una Suzuki Ertiga con un marchio diverso, e dalla Innova, entrambe proposte a una frazione di quei prezzi.

La Innova Hycross è arrivata per la prima volta nel 2022 con l’idea di mescolare gli elementi tipici delle monovolume e delle vetture a ruote alte. Si tratta della terza generazione della famiglia Innova ed è costruita con scocca portante. La progenitrice con telaio a longheroni però non è uscita di scena e continua a essere venduta come Innova Crysta.

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Un frontale nuovo che strizza l’occhio alla RAV4

L’aggiornamento di metà carriera interviene prima di tutto sul design del muso. Il paraurti anteriore ha una superficie testurizzata che ricorda da vicino quella della Toyota RAV4 ed è affiancato da prese d’aria riviste. I fari adottano nuove firme luminose a LED e sono collegati tra loro da un elemento in finitura nera che attraversa tutto il frontale. Il resto della carrozzeria resta praticamente identico a quello del modello del 2022. Cambiano invece i fanali posteriori, con una grafica LED inedita che richiama parecchio la Lexus LX. L’allestimento di punta monta cerchi in lega da 18 pollici verniciati in un grigio canna di fucile.

Interni ricchi e il primo Flex Hybrid indiano

L’abitacolo di questa crossover prodotta in India ospita sette oppure otto posti distribuiti su tre file. La versione più completa offre una dotazione notevole con doppio display da 12,3 pollici, impianto audio JBL a nove altoparlanti, climatizzatore automatico bizona e telecamera a 360 gradi. Ci sono poi la tappezzeria in similpelle trapuntata Dark Chestnut, i sedili anteriori ventilati, le poltrone elettriche della seconda fila con poggiagambe, il tetto panoramico, sei airbag e il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense 3.0. La base tecnica è la piattaforma TNGA C. In lunghezza la vettura misura 4.755 mm, quindi 196 mm in meno rispetto alla Highlander venduta negli Stati Uniti. Il passo da 2.850 mm invece coincide esattamente con quello della sorella americana.

La vera novità si trova sotto il cofano. Con questo restyling Toyota porta in India il suo primo powertrain Flex Hybrid, che eroga complessivamente 200 CV (147 kW) ed è disponibile soltanto con trazione anteriore. Il quattro cilindri 2.0 accetta qualsiasi miscela di benzina ed etanolo compresa tra E20 ed E85 e lavora insieme al sistema ibrido autoricaricabile di quinta generazione del costruttore giapponese. La stessa idea è già stata sperimentata in Brasile, dove circola un prototipo di Prius ibrida plug in alimentato a benzina ed etanolo. Chi preferisce evitare l’elettrificazione può scegliere il 2.0 aspirato da 173 CV (127 kW) abbinato a un cambio CVT.

Prezzi e disponibilità

La nuova Toyota Innova Hycross è già ordinabile in India. I prezzi partono da 19,59 lakh di rupie, circa 18.300 euro, per la GX a benzina. La corrispondente versione ibrida sale a 23,99 lakh, pari a circa 22.400 euro, mentre la ZX Hybrid al vertice della gamma arriva a 31,99 lakh, ovvero circa 29.900 euro.

Fonte: TecnoAndroid