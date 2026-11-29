Una turbina a gas capace di funzionare soltanto a idrogeno è stata messa alla prova da GE Vernova nel suo nuovo laboratorio di Greenville, in Carolina del Sud. Il modello scelto per questo test si chiama LM6000VELOX ed è stato alimentato al 100% con l’idrogeno, senza affiancarlo ad altri combustibili. Non è però l’unica novità uscita dal centro americano, perché nella stessa struttura l’azienda ha validato anche un secondo impianto, LM2500XPRESS, pensato per lavorare con una miscela che può contenere fino al 50% di idrogeno.

Le due prove viaggiano su binari diversi ma raccontano la stessa direzione. Da un lato c’è una macchina che lavora interamente con il gas più leggero in assoluto. Dall’altro un sistema che accetta una miscela e che, come si vedrà più avanti, fa della rapidità il suo punto di forza. Entrambe sono passate dal nuovo laboratorio di Greenville, diventato di fatto il banco di prova della società per questa tecnologia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il debutto dei risultati durante la COP31 di Antalya

I risultati sono stati illustrati durante le attività della COP31 ad Antalya, un appuntamento che a conti fatti si è trasformato in un vero fallimento diplomatico. Con ogni probabilità si tratta di uno degli esiti più deludenti degli ultimi vertici ONU sul clima. Dopo due settimane di trattative, allungate di altri due giorni nel tentativo di arrivare a un accordo, quasi 200 Paesi non sono riusciti ad approvare nemmeno una dichiarazione politica finale condivisa.

Un contesto non esattamente brillante, insomma, per presentare una soluzione legata alla transizione energetica. Eppure, messa da parte la parentesi politica, è proprio l’aspetto tecnologico a meritare attenzione. Le turbine di GE Vernova provate a Greenville rappresentano infatti un esempio concreto di come l’idrogeno possa entrare negli impianti di generazione elettrica, ben lontano dalle discussioni che hanno bloccato i negoziati.

LM2500XPRESS e la capacità di partire in pochi minuti

Il secondo test riguarda una macchina progettata con un obiettivo molto preciso, cioè accendersi in fretta. Secondo quanto dichiarato da GE Vernova, LM2500XPRESS conserva la capacità di raggiungere la piena potenza in cinque minuti o meno anche quando viene alimentato con la miscela validata. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché l’introduzione dell’idrogeno non sembra intaccare la reattività dell’impianto.

Questi tempi di avvio risultano preziosi per una centrale chiamata a intervenire quando cala la produzione rinnovabile oppure quando la domanda sulla rete sale all’improvviso. In situazioni del genere serve una fonte pronta a entrare in funzione quasi subito, in grado di coprire il vuoto lasciato da sole e vento o di sostenere i picchi di consumo senza lunghe attese.

Non è l’unico scenario possibile. Lo stesso tipo di impianto può infatti servire come fonte regolabile per un sito industriale o per un data center, strutture che hanno bisogno di energia affidabile e modulabile in base alle esigenze del momento. La condizione indispensabile, in ogni caso, è avere a disposizione il combustibile proprio quando occorre.

Fonte: TecnoAndroid