L’energia dalle onde compie un passo concreto in Scozia, dove un generatore galleggiante da 1 megawatt ha ottenuto la licenza per essere installato al largo delle Orcadi. Si tratta di OE35, la macchina sviluppata dall’azienda irlandese OceanEnergy che sfrutta il movimento del mare per spingere aria attraverso una turbina e trasformarla così in elettricità. L’autorizzazione è stata rilasciata dalla Marine Directorate scozzese e non riguarda soltanto il dispositivo vero e proprio, perché comprende anche il sistema di ormeggi che dovrà tenerlo fermo in mezzo alle onde.

Con questo via libera i preparativi per la prova possono andare avanti a Billia Croo, il sito dell’European Marine Energy Centre che si affaccia direttamente sull’Atlantico. C’è poi un aspetto che rende la notizia più interessante di quanto possa sembrare a prima vista. L’elettricità prodotta durante la dimostrazione potrà infatti essere immessa nella rete britannica, quindi la corrente generata dal moto ondoso avrà una destinazione reale e finirà nel sistema elettrico del Regno Unito.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il galleggiante di OceanEnergy

Visto dall’esterno, OE35 si presenta come un grande galleggiante lungo circa 38 metri. Niente di particolarmente sorprendente, almeno in apparenza. Il dettaglio che spiega davvero il suo funzionamento si trova però sotto la superficie: nella parte immersa lo scafo ha un’apertura che lascia entrare l’acqua all’interno di una camera, ed è proprio lì che prende forma tutto il meccanismo.

Quando passa un’onda il livello dell’acqua dentro la camera si alza, comprime l’aria che si trova sopra e la spinge verso la turbina. Nel momento in cui il mare ridiscende accade l’esatto contrario e l’aria viene richiamata all’interno della camera. A far girare il rotore è quindi il flusso d’aria che va avanti e indietro, non l’acqua in modo diretto. Il rotore è posizionato sopra il livello del mare, mentre tutte le apparecchiature elettriche trovano posto sotto coperta, alloggiate in un locale sigillato e quindi al riparo dall’ambiente marino.

Due anni di prove davanti all’Atlantico

Il dispositivo di OceanEnergy sarà ormeggiato alla postazione numero cinque di Billia Croo. Un cavo collegherà il galleggiante all’infrastruttura sottomarina del centro di prova, la stessa che si occupa di trasportare la corrente fino alla sottostazione a terra. È questo il percorso che permetterà all’energia dalle onde raccolta al largo di arrivare fino alla rete.

Il tratto di costa scelto per il test non è esattamente tranquillo. Secondo il centro, da queste parti le onde hanno un’altezza significativa media compresa fra due e tre metri, e nel tempo sono stati registrati picchi fino a 18 metri. Numeri che danno un’idea piuttosto chiara delle condizioni con cui il generatore dovrà fare i conti una volta in posizione al largo delle Orcadi.

La sperimentazione prevede due anni di dimostrazione. In questo arco di tempo l’obiettivo sarà capire quanto il sistema riesca a produrre nelle diverse condizioni del mare, dalle giornate più calme fino a quelle in cui le onde crescono di intensità. Allo stesso tempo verrà osservato con attenzione il comportamento degli ormeggi di OE35 quando l’Atlantico si fa più agitato e le sollecitazioni sul galleggiante aumentano.

Fonte: TecnoAndroid