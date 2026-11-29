La paura dell’intelligenza artificiale non nasce dal nulla e, a guardare bene, non rappresenta nemmeno una novità assoluta. Il timore verso le nuove tecnologie accompagna da sempre la storia umana, dalla scrittura fino ai telai industriali, ed è dentro questo solco che si inserisce la riflessione legata a Harari e a una domanda tutt’altro che banale. Che cosa succede se le persone perdono la capacità di capire il mondo che le circonda?

Il punto di partenza è piuttosto semplice. Ogni salto tecnologico ha portato con sé un carico di inquietudine e ogni volta la società ha dovuto fare i conti con strumenti capaci di cambiare abitudini, lavoro e perfino il modo di pensare. Prima la scrittura, poi le macchine tessili. Con l’intelligenza artificiale generativa però qualcosa si muove in una direzione diversa, perché la trasformazione non tocca soltanto ciò che le macchine sono in grado di fare ma anche il rapporto quotidiano che ciascuno intrattiene con loro.

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Dal telaio al chatbot, un legame che cambia natura

Un telaio industriale restava pur sempre un macchinario. Imponente e capace di rivoluzionare la produzione, certo, ma distante dalla sfera personale di chi lo osservava o ci lavorava accanto. Con i chatbot quella distanza si accorcia parecchio. A questi sistemi si rivolgono domande, si chiedono pareri, si ricevono risposte formulate in un linguaggio familiare e il dialogo finisce per diventare un’abitudine che entra nelle giornate quasi senza fare rumore.

È proprio qui che la faccenda si fa delicata. Le conversazioni con l’AI possono alimentare una forma di familiarità che difficilmente si sarebbe associata a uno strumento tecnologico. E dalla familiarità alla fiducia il passo è breve, molto più breve di quanto si tenda a pensare. Uno scambio che somiglia a una chiacchierata tra persone abbassa le difese, rende l’interlocutore digitale meno estraneo e lo trasforma in una presenza costante, a portata di mano in qualsiasi momento.

Sfiducia nelle istituzioni e nuove dipendenze

Il quadro si complica ulteriormente se lo sguardo si allarga al contesto. Mentre il dialogo con le macchine diventa sempre più naturale, cresce in parallelo la sfiducia verso aziende e istituzioni. Una dinamica che merita attenzione, perché da un lato si incrina il rapporto con i soggetti tradizionalmente chiamati a orientare e informare i cittadini e dall’altro si rafforza quello con sistemi conversazionali percepiti come vicini, disponibili e rassicuranti.

In questo intreccio prende forma la preoccupazione evocata dal titolo stesso della riflessione su Harari. Se la fiducia si sposta dalle istituzioni ai chatbot, il modo in cui le persone interpretano la realtà rischia di passare sempre di più attraverso il filtro di queste tecnologie. La paura dell’AI, insomma, non riguarda soltanto il lavoro o la produzione come accadeva ai tempi dei telai. Tocca qualcosa di più profondo, cioè la capacità di comprendere il mondo con strumenti propri.

C’è poi un ultimo elemento che non va sottovalutato. Il rapporto quotidiano con l’intelligenza artificiale generativa, fatto di scambi continui e di una confidenza crescente, può generare anche nuove dipendenze. Familiarità, fiducia e dipendenza diventano così tre facce dello stesso fenomeno, alimentate proprio dalle conversazioni con i chatbot che ogni giorno occupano uno spazio sempre più ampio nella vita delle persone.

Fonte: TecnoAndroid