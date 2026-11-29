BYD ha messo gli occhi sulla Francia per la sua seconda fabbrica europea e il luogo scelto ha già un nome preciso. Il costruttore cinese ha confermato di aver avviato negoziati in esclusiva con INEOS Automotive per acquisire lo stabilimento di Hambach, in Mosella, nel nordest del Paese. Se l’operazione andasse in porto, il gruppo potrebbe ampliare la produzione direttamente sul territorio europeo e ridurre in modo sensibile la dipendenza dalle vetture importate dalla Cina.

Hambach, un impianto con una lunga storia alle spalle

Il sito individuato da BYD non è certo un capannone qualsiasi. Inaugurato alla fine degli anni Novanta per costruire le Smart, è passato nel 2020 da Mercedes Benz a INEOS Automotive, che dal 2022 vi assembla il fuoristrada Grenadier e il pickup Quartermaster. Oggi la fabbrica dà lavoro a circa 900 persone, un organico ridotto rispetto ai circa 1.200 dipendenti di qualche tempo fa. Per il marchio cinese l’acquisizione significherebbe mettere le mani su una struttura già operativa, con personale specializzato e linee produttive pronte all’uso.

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La vicepresidente esecutiva Stella Li ha spiegato che l’intenzione è realizzare a Hambach automobili pensate per gli automobilisti europei, con l’obiettivo dichiarato di salvaguardare l’attività industriale e sostenere l’occupazione sul territorio. Sul resto però le bocce sono ancora ferme. Non sono stati comunicati né i modelli destinati alla produzione francese né i volumi previsti e nemmeno la data in cui le linee dovrebbero partire. La cessione, oltretutto, dovrà prima superare la fase di consultazione con le rappresentanze dei lavoratori.

Dazi europei e Made in Europe dietro la scelta francese

La mossa ha una logica commerciale molto chiara. Costruire auto in Europa consentirebbe a BYD di attenuare l’effetto delle misure protezionistiche varate dall’Unione Europea sulle elettriche in arrivo dalla Cina. Al momento le auto elettriche BYD prodotte oltre la Grande Muraglia pagano un dazio aggiuntivo del 17% che si somma al prelievo ordinario del 10% applicato alle importazioni di automobili, per un totale del 27%. Un peso non da poco sui listini.

La produzione locale potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo concreto anche in prospettiva, soprattutto guardando alle future regole europee sul contenuto industriale locale, il cosiddetto Made in Europe. Queste norme potrebbero legare l’accesso a incentivi e appalti pubblici alla quota di componenti e lavorazioni realizzate nel Vecchio Continente. Il tempismo, poi, coincide con un periodo di forte crescita per il marchio in Francia. Nel mese di ottobre 2026 BYD ha immatricolato oltralpe 5.419 vetture, con un balzo del 431% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e una quota di mercato del 3,6%.

Dall’Ungheria alla Mosella prende forma la rete produttiva europea

Hambach diventerebbe il secondo impianto automobilistico del gruppo nell’Unione Europea, accanto a quello di Szeged in Ungheria. Lì la produzione di massa dovrebbe partire all’inizio del 2027 e tra i modelli attesi figurano la Dolphin Surf e il SUV compatto Atto 2. Per lo stabilimento francese, invece, il piano industriale deve ancora essere definito nei dettagli.

L’operazione rientra anche in un riassetto più ampio delle attività di INEOS Automotive. Il costruttore britannico punta infatti a sviluppare una produzione negli Stati Uniti, mercato che vale circa il 70% delle vendite globali del Grenadier, con l’idea di cominciare ad assemblare i veicoli oltreoceano nel 2028. Nel frattempo, qualora la vendita venisse finalizzata, Grenadier e Quartermaster dovrebbero continuare a uscire dalle linee di Hambach nel medio periodo. Il prossimo appuntamento decisivo è fissato per il 18 gennaio 2027, quando il presidente Macron presenterà ulteriori dettagli sul progetto durante l’evento Choose France.

Fonte: TecnoAndroid