Un nuovo studio porta elementi concreti a sostegno di un’idea che da tempo circola tra famiglie, insegnanti e addetti ai lavori. L’ansia nei giovani starebbe davvero aumentando e non si tratterebbe soltanto di una sensazione diffusa o di un’impressione amplificata dal dibattito pubblico. La ricerca aggiunge anche un tassello in più, perché individua un possibile fattore psicologico in grado di spiegare almeno in parte questa tendenza. Il nome scelto per descriverlo è intolleranza all’incertezza.

Il punto di partenza è semplice da enunciare ma tutt’altro che banale. Quando si parla di disagio tra i ragazzi capita spesso di sentire opinioni contrastanti, con chi parla di emergenza e chi invece ridimensiona il fenomeno. Il lavoro dei ricercatori prova a uscire da questa contrapposizione e afferma che l’aumento dell’ansia giovanile trova riscontro nei dati raccolti. Non viene quindi presentato come un allarme gonfiato ma come un cambiamento reale.

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Che cosa significa intolleranza all’incertezza

L’espressione può sembrare tecnica ma il concetto alla base è piuttosto intuitivo. In termini generali indica la difficoltà a convivere con ciò che non si conosce o non si può prevedere, una sorta di disagio davanti alle situazioni aperte e senza un esito chiaro. Secondo lo studio, proprio questa caratteristica potrebbe aiutare a comprendere perché i livelli di ansia tra le nuove generazioni risultino in crescita.

Va sottolineato un dettaglio importante. I ricercatori non sostengono che l’intolleranza all’incertezza sia l’unica causa del fenomeno. La formulazione è più prudente e parla di una spiegazione parziale, cioè di un elemento che contribuisce al quadro senza esaurirlo. È una distinzione che conta, perché il benessere psicologico dei più giovani dipende quasi sempre da una combinazione di fattori diversi e difficilmente riducibili a una sola variabile.

Questa cautela rende la ricerca ancora più interessante. Invece di offrire una risposta unica e definitiva, mette sul tavolo una chiave di lettura precisa che può essere osservata e misurata. Il rapporto con l’imprevedibile diventa così una delle lenti attraverso cui guardare al malessere dei ragazzi.

Perché il tema riguarda da vicino le nuove generazioni

Il dato sull’aumento dell’ansia nei giovani si inserisce in una discussione molto ampia, che tocca scuola, famiglia e salute mentale. Avere una conferma empirica di questa crescita permette di affrontare il tema con basi più solide, lasciando da parte le semplificazioni. Collegarla a un meccanismo psicologico specifico come la fatica nel tollerare l’incertezza offre inoltre un punto di riferimento concreto per chi si occupa di questi temi.

Il valore della ricerca sta proprio nell’unione di questi due aspetti. Da una parte la constatazione che le nuove generazioni mostrano livelli di ansia più elevati, dall’altra l’indicazione di un fattore che potrebbe contribuire a spiegarli. Il messaggio che emerge è chiaro nella sua sobrietà, perché il fenomeno esiste e non va liquidato come un’esagerazione.

Le conclusioni del lavoro restano comunque circoscritte a quanto osservato dai ricercatori. Lo studio individua nell’intolleranza all’incertezza una spiegazione parziale dell’aumento dell’ansia tra i giovani, un aumento che secondo i dati raccolti è reale e non soltanto percepito.

Fonte: TecnoAndroid