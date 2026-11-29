New York ha deciso di vietare i giocattoli con chatbot di intelligenza artificiale, una scelta che mette nero su bianco una preoccupazione condivisa da molti genitori ed educatori. La governatrice Kathy Hochul ha firmato un disegno di legge che per cinque anni impedirà la fabbricazione, la distribuzione e la vendita di bambole, peluche e robot dotati di chatbot integrati. Il dibattito sui giocattoli tecnologici del resto è tutt’altro che chiuso e non riguarda più soltanto l’età giusta per mettere uno schermo in mano ai più piccoli o le ore trascorse davanti a un display. L’arrivo dell’IA dentro oggetti dall’aspetto del tutto tradizionale ha aperto un fronte nuovo, e decisamente più delicato.

Perché New York ha detto no ai giocattoli con IA

Hochul ha spiegato di aver preso questa decisione da prima governatrice dello Stato che è anche madre. Secondo la sua visione i genitori “non dovrebbero preoccuparsi che chatbot pericolosi travestiti da giocattoli possano esporre i figli a conversazioni inappropriate, manipolarne i sentimenti o mettere a rischio la loro privacy“. Ha poi aggiunto che quando un’intelligenza artificiale senza regole diventa una minaccia il suo dovere è dare la precedenza alle famiglie newyorkesi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sulla stessa linea si è espresso il senatore statale Andrew Gounardes, che ha parlato di una corsa a vendere giocattoli con IA ai bambini piccoli come dell’ennesimo capitolo di una storia già vista. Le grandi aziende tecnologiche, a suo dire, mettono i profitti davanti alla sicurezza dei bambini e alla fine sono le famiglie a pagarne le conseguenze.

La misura poggia sulle conclusioni di un’organizzazione nazionale per la tutela dei consumatori che ha esaminato una serie di prodotti con chatbot pensati per bambini dai 3 ai 12 anni. L’indagine ha portato alla luce episodi piuttosto gravi come conversazioni su temi sessualmente espliciti, la possibilità di registrare la voce del bambino o di scansionarne il volto e controlli parentali scarsi se non del tutto assenti.

Quando scatta il divieto e cosa rischiano le aziende

La nuova norma entrerà in vigore 90 giorni dopo la firma, quindi solo dopo queste feste e non in tempo per le letterine a Babbo Natale dei piccoli newyorkesi. James P. Steyer, fondatore e amministratore delegato di Common Sense Media, ha invitato comunque le famiglie a scegliere già da ora “giocattoli tradizionali e quelli che favoriscono lo sviluppo socioemotivo e l’interazione umana, non giocattoli con IA che danneggiano lo sviluppo infantile e mettono a rischio la sicurezza”.

Il limite di cinque anni non è casuale. Come ha chiarito Gounardes serve a garantire il tempo necessario per studiare l’impatto di questi prodotti sui bambini e costruire misure di protezione intelligenti prima che si verifichino altri danni. Chi viola il divieto rischia sanzioni fino a EUR 13.667, circa 13.000 euro, al giorno per ogni infrazione commessa. Visto che la legge parla di produzione, distribuzione e vendita le multe colpiranno le aziende e non i genitori.

Il parere degli esperti e la linea più prudente dell’Europa

Anche in Spagna chi si occupa di infanzia ha le idee piuttosto chiare. Interpellati lo scorso anno, due esperti di educazione si sono detti contrari a questo genere di prodotti. Juan García, divulgatore specializzato in genitorialità digitale, ha ammesso di faticare a trovare un solo vantaggio vista la situazione attuale dei modelli linguistici. Se già avvicinarsi a Gemini o ChatGPT come a un gioco è problematico, trasformarli letteralmente in un giocattolo lo è ancora di più. La sociologa Samantha Álvarez, fondatrice di due scuole Montessori, ha ricordato che “un giocattolo dovrebbe aprire possibilità, non chiuderle”. Dovrebbe favorire il gioco condiviso, la conversazione e la creatività invece di sostituire la presenza dell’adulto o limitare il divertimento a un unico modo d’uso. E un giocattolo che prende il posto dell’adulto, ha sottolineato, non è un buon giocattolo.

Intanto il mercato corre. Secondo un rapporto di ricerca sui giocattoli intelligenti con IA il settore valeva 7.690 milioni di dollari nel 2025, circa 6,6 miliardi di euro, con la Germania in testa. L’Europa per ora si muove con più cautela rispetto a New York e nel suo quadro normativo sull’intelligenza artificiale ha previsto quattro livelli di rischio per i giocattoli con IA generativa. Si va dal rischio minimo per quelli in cui l’IA non interagisce con il bambino né raccoglie i suoi dati fino al rischio inaccettabile per i prodotti che puntano a manipolarne le emozioni o a spingerlo verso attività pericolose.

Fonte: TecnoAndroid