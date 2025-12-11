TOYOTA, GAZOO Racing e Lexus hanno presentato le nuove GR GT, GR GT3 e Lexus LFA Concept

TOYOTA, attraverso i brand TOYOTA GAZOO Racing (TGR) e Lexus ha svelato in anteprima mondiale tre nuove vetture: la GR GT, la GR GT3 e la Lexus LFA Concept. Il loro sviluppo è stato fortemente voluto da Akio Toyoda, Presidente della Toyota Motor Corporation (TMC) nel rispetto della filosofia “Shikinen Sengu”.

Nella cultura giapponese, il termine “Shikinen Sengu” sta ad indicare un particolare rituale che prevede la ricostruzione delle strutture, degli arredi e degli elementi fondamentali di un santuario al passare di pochi decenni. Attraverso questo rituale, le conoscenze e le competenze possono essere tramandate alle generazioni successive permettendo la sopravvivenza di mestieri tradizionali e di un know-how che altrimenti andrebbe perduto.

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Toyota ha scelto di applicare questo concetto anche alle proprie vetture più iconiche, partendo dalla Toyota 2000GT e della Lexus LFA per creare il nuovo punto di riferimento per il gruppo. La GR GT, la GR GT3 e la Lexus LFA Concept incarnano l’apice delle auto sportive nella visione dell’azienda.

TOYOTA ha svelato a livello globale le nuove GAZOO Racing GR GT e GR GT3 insieme alla Lexus LFA Concept

Lo “Shikinen Sengu” della Toyota, attraverso la creazione di auto sportive, consentirà di preservare e trasmettere le competenze fondamentali della produzione automotive. Tutti i modelli presentati sono stati sviluppati insieme e presentano elementi chiavi per le prestazioni come il baricentro basso, peso ridotto, massima rigidità e performance aerodinamiche.

La fusione sinergica di questi aspetti consente di dare vita a vetture tecnologicamente avanzate con un focus particolare sull’esperienza di guida. Il team di sviluppo è stato guidato da ingegneri che rispondevano direttamente alle indicazioni del Presidente Akio Toyoda.

Un team di piloti di riferimento tra professionisti e gentlemen driver ha fornito le indicazioni sulle sensazioni alla guida di queste supercar. La GR GT è stata pensata per essere il modello di riferimento del brand marchio GR che porta su strada le qualità delle vetture sviluppate per il motorsport.

La GR GT3 è un’auto da corsa che parte dalla GR GT e rispetta le specifiche FIA GT3. Sarà disponibile per tutti i clienti che la vorranno scegliere per le competizioni motoristiche. Infine, la Lexus LFA Concept spinge oltre ogni immaginazione le sportive BEV per superare le aspettative dei clienti.