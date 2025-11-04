Century, il brand dedicato al segmento del lusso di Toyota diventa internazionale

In occasione del Japan Mobility Show 2025, Toyota ha mostrato al mondo come intende ridefinire il concetto di mobilità orientata al lusso. L’azienda giapponese ha lanciato ufficialmente Century, facendo diventare indipendente e globale questo brand già attivo nel Gruppo.

Il cambiamento aziendale è stato presentato da Akio Toyoda, Presidente della Toyota Motor Corporation. Il discorso di Toyoda ha toccato diversi temi ma ha anche sottolineato come l’industria automobilistica giapponese debba guardare al futuro senza tradire i valori su cui si è sempre basata.

Il nome Century non è nuovo per il mercato giapponese, in quanto è da sempre associato all’artigianato e al lusso. Da oltre cinque decenni, il marchio è stato un simbolo dell’impegno di Toyota nella ricerca dell’eccellenza e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per il settore automotive.

Toyota ha scelto di rendere Century un marchio indipendente per uscire dai confini nazionali e ridefinire il concetto di lusso

La storia di Century parte negli anni ’60, quando Toyota iniziò a creare veicolo di lusso che potessero competere con i migliori del mondo. Di Kiichiro Toyoda, fondatore di Toyota, si ricorda la celebre frase: “Non si tratta solo di fare automobili. Con le idee e le abilità giapponesi, dobbiamo creare un’industria automobilistica per il Giappone.”

Oggi, il marchio Century ritorna più forte che mai con l’obiettivo di renderlo la punta di diamante della Toyota Motor Corporation. L’obiettivo è creare soluzioni uniche che permettano di sottolineare la dedizione del brand all’eccellenza.

Il primo modello nato per celebrare il nuovo corso è la Century Coupé Concept, una gran turismo a due porte dalle proporzioni imponenti che promette di competere con giganti del settore come Bentley e Rolls-Royce. Ampio utilizzo di materiali pregiati come legno e pelle Nabuk, impreziosite da dettagli in alluminio satinato. La base tecnica della vettura è una piattaforma ibrida plug-in ad alte prestazioni in grado di offrire potenza e dinamicità alla vettura.