Toyota ha avviato un richiamo globale della Toyota C-HR+, il suo SUV compatto completamente elettrico, a causa di un errore nella programmazione della centralina che durante la frenata rigenerativa può sovraccaricare la batteria e arrivare a spegnere il motore. La soluzione passa da un aggiornamento software gratuito da eseguire in officina, un intervento considerato indispensabile perché riguarda da vicino la sicurezza della nuova vettura a zero emissioni.

Non si tratta di un dettaglio da poco per la Casa di Tokyo, prima al mondo per volumi di vendita. Per anni il marchio giapponese ha tenuto a distanza la tecnologia elettrica e ha preferito restare fedele alla propria tradizione, salvo poi doversi adeguare alle logiche che stanno ridisegnando l’intero settore delle quattro ruote. Adesso deve correre ai ripari proprio su uno dei modelli a ruote alte più discussi del momento, e lo fa con una campagna che coinvolge più continenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa succede alla batteria e quali auto sono coinvolte

Uno spegnimento del motore improvviso non è certo un’anomalia banale. Secondo il database della KBA, l’autorità federale tedesca per i trasporti motorizzati, il difetto si presenta quando la batteria ha già raggiunto un livello di carica elevato. In quella situazione l’energia recuperata in frenata può provocare un sovraccarico. Il guidatore se ne accorge da una serie di messaggi di avviso sul cruscotto, che nei casi più critici possono precedere lo spegnimento del sistema di trazione elettrico con l’auto in movimento.

Il richiamo interessa tutti gli esemplari della C-HR+ prodotti tra il 17 giugno 2025 e il 9 luglio 2026. In Germania, dove il modello è in vendita da dicembre 2025, le unità da richiamare sono 1.096. L’autorità tedesca ha comunque precisato che non si sono registrati incidenti né feriti legati al malfunzionamento. Resta però necessario l’intervento dei tecnici, che dovranno riprogrammare la centralina EV ECU, cioè il cervello elettronico che gestisce, monitora e coordina i processi elettrici e meccanici della crossover alla spina.

Un problema che va oltre l’Europa

Il difetto non è circoscritto al Vecchio Continente ma tocca l’intero mercato internazionale in cui la vettura si sta diffondendo. Per lo stesso errore di programmazione Toyota ha richiamato circa 10.000 C-HR EV anche in Nord America, con 1.310 esemplari coinvolti solo in Canada. Oltreoceano la campagna riguarda alcuni veicoli dell’anno modello 2026. Per il costruttore giapponese è una pessima notizia, perché arriva mentre sta cercando di costruirsi un’immagine più green in un mercato già piuttosto affollato, dove i concorrenti cinesi si fanno notare per soluzioni all’avanguardia.

Dal punto di vista stilistico la C-HR+ riprende le linee della C-HR tradizionale, ma sotto la carrozzeria poggia sulla base tecnica della Toyota bZ4X. Il modello è nato da uno sviluppo congiunto con Subaru, che dal 2025 propone la sua versione gemella chiamata Uncharted. Il design era stato anticipato dalla concept car bZ Compact SUV, mostrata nel 2022 in Europa e negli Stati Uniti.

La gamma prevede due tagli di batteria. Quella più piccola ha una capacità lorda di 57,7 kWh, pari a 54 kWh netti, e garantisce un’autonomia WLTP fino a 458 km. La variante più grande sale a 77 kWh lordi, cioè 72 kWh netti, e permette di percorrere fino a 607 km con una ricarica. A seconda della configurazione il motore elettrico sull’asse anteriore offre potenze comprese tra 123 kW e 165 kW, mentre la versione a trazione integrale con due motori raggiunge una potenza di sistema complessiva di 252 kW. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 150 kW.

Fonte: TecnoAndroid