Con le novità presentate a Ignite 2026, Microsoft allarga parecchio il raggio d’azione di Copilot, che diventa sempre più centrale nell’uso quotidiano di Windows e delle app di produttività. Una parte degli annunci riguarda operazioni che oggi si fanno ancora a mano, come spostare o rinominare i file. A queste si aggiunge la ricerca delle cause di eventuali problemi del sistema operativo. Per le attività più complesse l’azienda di Redmond scommette invece sui nuovi agenti AI, mentre sul fronte Office arriva una novità piuttosto concreta. Word, Excel e PowerPoint sono ora disponibili direttamente dentro l’assistente, e così si può lavorare sui documenti senza dover aprire ogni volta un programma diverso.

Durante il discorso di apertura della conferenza, Satya Nadella ha definito Copilot “il nuovo sistema operativo per il lavoro”. L’idea è riunire in un unico ambiente le classiche conversazioni con l’intelligenza artificiale, gli strumenti di Office e gli agenti autonomi. In pratica si potrà partire da una richiesta, anche articolata, lavorare su un documento e poi lasciare all’assistente le operazioni rimanenti. Alcune funzioni sono già disponibili. Altre arriveranno nei prossimi mesi, inizialmente attraverso il programma Frontier di Microsoft 365.

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Word, Excel e PowerPoint dentro Copilot

La funzione Office in Copilot era già stata annunciata nei mesi scorsi, ma fino a oggi era riservata a chi partecipava al programma Frontier. Ora invece è disponibile in versione generale. Finora Microsoft si era concentrata soprattutto sul portare l’intelligenza artificiale dentro le applicazioni Office. Adesso il percorso si inverte, perché è l’assistente a integrare gli strumenti di Word, Excel e PowerPoint. Gli utenti possono così creare, modificare e condividere documenti senza interrompere la conversazione. “È per questo che abbiamo integrato in Copilot tutto Office, con la ricchezza delle sue funzionalità”, ha spiegato Nadella.

Qualche esempio aiuta a capire come funziona. Direttamente dalla chat si può chiedere di preparare un documento Word partendo da alcuni appunti, di impostare in Excel un foglio per tenere sotto controllo le spese oppure di realizzare una presentazione PowerPoint con materiale già fornito. Il file compare accanto alla conversazione e da lì il lavoro può proseguire. Si possono chiedere altre modifiche all’assistente oppure intervenire direttamente sul documento. Gli strumenti di formattazione di Office restano a disposizione e non serve avviare le singole applicazioni.

Collaborazione, sicurezza e licenze

Nessuno è obbligato a delegare tutto all’intelligenza artificiale. Si può far correggere a Copilot solo una parte di un testo e poi continuare a scrivere in autonomia, oppure chiedere all’assistente di organizzare i dati in Excel per poi sistemarli manualmente. Lo stesso vale per le presentazioni. I documenti si possono condividere con altre persone e modificare in contemporanea, come già succede nelle applicazioni Office tradizionali. I file vengono salvati su OneDrive, dove restano validi i permessi di accesso, le etichette di riservatezza e le altre protezioni previste da Microsoft 365.

Chi preferisce le app classiche può comunque aprire il documento in Word, Excel o PowerPoint e ripartire da dove si era fermato. Ritroverà esattamente tutte le modifiche fatte con l’assistente. Office in Copilot è incluso nelle licenze Microsoft 365 Copilot supportate e per creare o modificare documenti non sono previsti costi aggiuntivi a consumo. Questo però non vuol dire che le stesse funzioni siano disponibili anche per chi usa la versione gratuita del servizio.

Fonte: TecnoAndroid